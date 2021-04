Selviääkö lentoyhtiö Finnair, jos matkailu ei kesällä pääse kunnolla avautumaan.

”Toimialalla on käyty aika isoa pudotuspeliä. Loppujen lopuksi Finnair on yksi näistä voittajista. Sillä Suomen valtio on suurena omistajana takaamassa”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

Lounasmeri myös toteaa Finnairin kasvattaneen omistajamääräänsä ja mukaan tulleen paljon yksityissijoittajia.

”Kyllä se perustuu pidemmän aikavälin uskoon. Toki yhtiöllä koko ajan palaa rahaa ja olisi tärkeää saada toimintaa paremmin liikkeelle. Pitkällä aikavälillä Finnair tulee hyötymään todennäköisesti siitä, että osa halpapelureista on pudonnut pois”, Lounasmeri jatkaa.

Taalerin osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä muistuttaa osakkeenomistajia myös Finnairin velkalastista hybridilainoineen: velkoja pitää maksaa pois ennen kuin omistajat voivat alkaa haaveilla osingoista.

”Kaikki viivästykset ilman muuta heikentävät tuloskuntoa ja vievät elpymistä pidemmälle. Kyllä Finnair varmasti toivoo joka päivä, että rokotukset etenevät”, Heikkilä sanoo.

Kiinnostavatko puutarhatontut vielä ravintoloiden ja matkailun avautuessa?

Matkailun lisäksi ravintola-ala on ollut yksi koronapandemian näkyvimmistä kärsijöistä. Ravintolat saivat avata ovensa asiakkaille jälleen tämän viikon maanantaina, mutta esimerkiksi aukioloaikarajoitukset ovat yhä tiukat.

Kauppalehden toimituspäällikkö Ninni Myllyoja toteaa tilanteen olevan vaikea esimerkiksi ravintolayhtiö Noho Partnersille.

”Positiivista on kuitenkin se, että ihmisiä näkyy jo terasseilla toppatakit päällä. Ihmiset haluavat takaisin ravintoloihin. Kunhan saataisiin rokotuksia eteenpäin, ravintolat täyttyvät äkkiä”, Myllyoja sanoo.

Matkailun ja ravintoloiden kuuluessa pandemian häviäjiin voittajia näyttävät olleet erilaiset kuluttajatuotteisiin keskittyneet yhtiöt. Näistä esimerkiksi Fiskars, Kesko ja Harvia ovat jo kertoneet hyvän vireen jatkuneen edelleen.

Lounasmeri odottaa myös halpakauppayhtiö Tokmannin kuuluvan yhä hyötyjiin. Heikkilä toteaa aiemmin monen ajatelleen, ettei koronan tuoma hyöty näkyisi enää. Rajoituksien jatkuessa tilanne on muuttunut.

”Ihmisillä on jäänyt oletettavasti tileille rahaa, koska matkailu sekä ravintoloiden ja palveluiden käyttö on vähentynyt. Silloin on helppo mennä kauppaan ja ostaa puutarhakasveja, kylpytynnyreitä tai vaikka puutarhatonttuja”, Heikkilä sanoo.

Toinen asia onkin, tarvitaanko kyseisiä tavaroita vielä sittenkin, kun koronarajoitukset jäävät historiaan ja rahaa päästään jälleen käyttämään normaalisti ravintoloihin ja matkailuun.

”Epäilen, että tonttujen määrä alkaa laskea. Sitten kauppayhtiöiden on keksittävä jotain muuta”, Heikkilä sanoo.

