Lentoyhtiö Finnair kertoi tänään irtisanovansa noin 1 000 työntekijäänsä. Yhtiön uusien yt-neuvottelujen piirissä on noin 2800 työntekijää.

Valtio omistaa Finnairista suoraan 55,81 prosenttia. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kommentoi yt-neuvotteluja viestipalvelu Twitterissä.

”Sinivalkoisia siipiä varjostaa synkkä pilvi. Finnair on tänään tiedottanut uusista yt-neuvotteluista. Korona on ollut lentoalalle karu. Omistajana edellytämme ja tuemme yhtiötä vastuullisessa henkilöstöpolitiikassa kriisin keskellä.”

Tuppurainen sanoo, että hallitus tukee suomalaista työtä muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimilla.

”Yksin ei jätetä ketään. Matkailualan ennakoitavuutta parantava liikennevalomalli on THL:n valmistelussa. Työtä tehdään säästelemättä.”

Tuppurainen kommentoi asiaa myös Säätytalolla valmistelevien budjettineuvottelujen yhteydessä työministeri Tuula Haataisen (sd) kanssa.

Tuppurainen totesi, että kyseessä on todella synkkä uutinen ja ”nyt lentoyhtiöt taistelevat olemassaolostaan”, niin valitettavasti myös Finnair, jota osin rasittaa Suomen tiukka matkustusrajoitepolitiikka. Koronakriisi on Tuppuraisen mukaan ilmailualan historian pahin kriisi.

”Yhtiössä valmistellaan muutosturvaohjelmaa, jolle annamme täyden tuen”, Tuppurainen sanoi Säätytalolla.

Uusista tukirahoista ei ole vielä Tuppuraisen mukaan tehty päätöksiä. Lentämisen palautuminen ennalleen näyttää siirtyvän nyt entistä kauemmas tulevaisuuteen ja jo sovitusta lentämisen lisäkapasiteetista on jouduttu Tuppuraisen mukaan peruuttamaan.

”Pääomistajana olemme sitoutuneet siihen, että tuemme yhtiötä tämän vaikean kriisin yli.”

Tuppurainen sanoi keväällä, että Finnair on Suomelle strategisesti merkittävä. Valtion omistusosuus ei saa laskea yhtiössä alle 50,1 prosentin eduskunnan päätöksen mukaisesti.

Huhtikuussa Tuppurainen linjasi, että valtio pyrkii pitämään Finnairin hengissä kriisin yli.

”Valtio haluaa etukäteen varmistaa, että sillä on valmius yhtiön vakavaraisuuden riittävään tukemiseen erilaisissa tilanteissa. Nyt jos koskaan valtion vastuullisena, pitkäjänteisenä omistajana täytyy omalta osaltaan pyrkiä varmistamaan, että Suomessa on vahva lentoyhtiö myös tulevaisuudessa.”

Työministeri Haatainen puolestaan totesi Säätytalolla tänään, että Finnairin lomautukset ja irtisanomisuhka olivat surullista kuultavaa.

”Taustalla on koronaepidemia, joka on vähentänyt matkustamista”, Haatainen sanoi.

Työministeri kertoi pyytäneensä heti tänään uutisen kuultuaan Uudenmaan ely-keskusta ja TE-toimistoa etsimään kaikki mahdolliset keinot, joilla saadaan ihmiset uudelleen työllistettyä. Aiemmasta on Haataisen mukaan kokemusta siitä, että mitä rivakammin tässä lähetään liikkeelle, sitä paremmin työllistyminen onnistuu.

Haataisen mukaan on hyvä asia, että Finnairin henkilöstö on hyvin koulutettua ja hän uskoo, että heillä on hyvät mahdollisuudet löytää jatkotyöpaikka.