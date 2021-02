Eduskunnan puhemiehistö vastasi tiedotustilaisuudessa valtiopäivien avajaisten yhteydessä kysymyksiin niin sanotusta Navalnyi-kohusta.

Suomen ulkopoliittisen johdon viestinvaihdosta keskusteltiin vilkkaasti taannoin, kun kävi ilmi, etteivät pääministeri Sanna Marin (sd) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö olleet etukäteen keskustelleet Suomen linjasta oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kohteluun liittyen.

Marin tviittasi ennen Niinistöä, että Navalnyi tulisi vapauttaa. Tapauksesta alkoi äläkkä. Pääministeri myönsi virheen tiedonkulussa, vaikka tasavallan presidentin kanslia oli mukana EU-kannanmuodostusta käsitelleessä viestiketjussa.

Puhemiehistö ei nähnyt tarvetta muuttaa perustuslakia, joka säätää, että Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. EU-politiikka puolestaan on pääministerin vastuulla.

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk) katsoo, että perustuslakia tulisi muuttaa vain hyvin harkiten. Hän pitää hyvänä sitä, että Suomessa käydään avointa yhteiskunnallista keskustelua, myös perustuslakiin ja eduskuntaan liittyen.

”Kun tässä kannanotot ovat olleet samansuuntaisia, niin en osaa ajatella, että tässä olisi tapahtunut mitään kardinaalimokia”, Vehviläinen totesi Navalnyi-tapauksesta.

Ehkä tästä tehdään isompaa numeroa, kun vanha perinne on ollut, että kantansa sanoo ensin presidentti, Vehviläinen pohti.

”En minä pidä tätä dramaattisena”, hän sanoi.

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (sd) pohti maailman muuttuneen. Nykyään edellytetään nopeita reaktioita sosiaalisessa mediassa ja siellä viestitään ilman, että kyse on välttämättä päätöksenteosta.

Filatov piti olennaisena sitä, että tiedonvaihto valtionjohdossa toimii korona-aikanakin.

”Jos ottaa kantaa nopeasti, niin sekin on sallittua. Aina voidaan käydä sitten jälkikäteen keskustelua, missä tehdään päätökset ja missä järjestyksessä. Se on minusta tärkeää, että siellä ei tule eriäviä kantoja tai ei ikään kuin astuta toisen tontille liiaksi, mutta tässä tapauksessa on tehty vähän ehkä kärpäsestä härkänen”, Filatov totesi.

Toinen varapuheenjohtaja Juho Eerola (ps) toteaa, ettei vahinkoa tapahtunut. Myös hän korosti tiedonkulun varmistamista jatkossa.

Eerolan mukaan kyse on osin myös siitä, että vallassa on päättäjäsukupolvi, joka on suurimman osan aikuiselämästään elänyt nykyisen, vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain aikana.

Hän pohti, että uusi sukupolvi painottaa pääministerin valtaa.

”Tämä on ehkä tällainen sukupolvikysymys myöskin”, Eerola arvioi.

