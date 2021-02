Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sdp:tä edustavat jäsenet rauhoittelevat tamperelaisten tekonivelsairaala Coxan ja Sydänsairaalan kohtalosta noussutta laajaa huolta.

Aamulehti uutisoi lauantaina, että niiden toiminta on vaakalaudalla, jos sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen tähtäävät sote-lait menevät nykyisellään läpi. Yhtiöiden toiminta saattaa jopa päättyä. Kaikki kolme yhtiötä rinnastetaan sote-esityksessä yksityisiin terveyspalveluyrityksiin eikä sote-uudistuksessa perustettavan hyvinvointialueen omaksi palveluksi. Näin on siitä huolimatta, että sairaanhoitopiirit ja kunnat omistavat nämä yhtiöt kokonaan.

Sdp:n kansanedustajat Aki Lindén, Heidi Viljanen, Kim Berg ja Ilmari Nurminen korostavat yhteisessä tiedotteessaan, että terveyspalvelualan yhtiöiden asemasta tulee säätää ”hyvin tarkoin”.

”Tämä koskee myös ns. julkisomisteisia yhtiöitä, joita ovat esimerkiksi Coxa ja Sydänsairaala. Niiden toiminta osana julkista palvelujärjestelmää halutaan turvata. Siksi niille pitää säätää osin julkisen vallan käyttöä, koska kyse on usein kalliista ja vaativasta julkisin varoin tapahtuvasta hoidosta. Huoli siitä, että näiden yhtiöiden asema heikentyisi, on täysin aiheeton. Toinen vaihtoehto on rinnastaa ne täysin yksityisiin yhtiöihin ja avata samalla yksityisille terveysfirmoille laaja pääsy julkisen rahoituksen piiriin. Juuri siihen edellinen sote-uudistus kaatui”, he sanovat.

Edustajien mukaan vaativan erikoissairaanhoidon laaja yhtiöittäminen sisältää riskin, että erikoissairaanhoidon keskinäinen kilpailu entisestään lisää rahoituksen painopisteen siirtymistä erikoissairaanhoitoon peruspalvelujen kustannuksella.

“Näin on viime vuosina tapahtunut.”

Sdp:n hallituskumppanin keskustan pirkanmaalaiset kansanedustajat Jouni Ovaska ja Arto Pirttilahti vaativat aikaisemmin lauantaina muutoksia sote-lakiin, jotta Coxan ja Sydänsairaalan toiminta turvataan. Ovaskan ja Pirttilahden mielestä julkisomisteiset yhtiöt ovat tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltoa ja niiden toiminta pitää turvata.

”Ei ole mitään järkeä lähteä ajamaan alas erikoissairaanhoidon parhaita osia. Palvelu näissä yhtiöissä on sekä tehokasta että asiakkaiden mielestä huippuluokkaa. Sairaanhoitopiirien ja kuntien omistamat yhtiöt ovat ketteriä sekä kansainvälisestikin arvostettuja”, he kommentoivat Suomenmaalle.

