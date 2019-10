Euroopan komissio on antanut Suomelle varoituksen, jonka mukaan Suomen ensi vuoden budjetti voi olla Euroopan unionin budjettikurisääntöjen vastainen. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Suomen valtionjohto on vastaanottanut komission kirjeen, jossa huolenaiheeksi ilmaistiin julkisten menojen kasvu ensi vuoden budjetissa. Valtiovarainministeriö kertoi asiasta viime viikolla.

Suomen vastaus on ollut, että julkiset menolisäykset ovat määräaikaisia ja tarpeellisia työllisyyskasvun ja julkisen talouden tasapainon saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä.

EU-komissio on lähettänyt astetta vakavammat moitteet budjettikurin rikkomisesta Ranskalle ja Italialle sekä varoitukset Suomen lisäksi Espanjalle, Portugalille ja Belgialle, Reuters kertoo. Espanja, Portugali ja Belgia eivät ole komission mukaan lähettäneet unionille tarpeeksi tarkkoja budjettitietoja äskettäin näissä maissa pidettyjen vaalien takia.

Italian ja Ranskan budjetteihin komissio vaatii selvennyksiä, sillä ne saattavat komission mukaan rikkoa unionin finanssipolitiikan sääntöjä. Maiden valtiovarainministereiltä odotetaan vastauksia asiaan keskiviikkoon mennessä.

Italian budjettikuririkkomuksen ei uskota sääntöjen rikkomisesta huolimatta johtavan vakaviin toimenpiteisiin, kuten viime vuonna. Silloin Italian edellisen hallituksen oli pakko muuttaa budjettisuunnitelmaansa välttääkseen EU:n sanktiot. Tuolloin Italia rikkoi EU:n ohjeistusta julkisen kulutuksen vähentämisestä.

Italialle lähetetyn kirjeen ovat Reutersin mukaan allekirjoittaneet talouskomissaarit Valdis Dombrovskis ja Pierre Moscovici. Italian kannalta kyse on jälleen siitä, ettei velkaantunut maa ole halukas vähentämään julkisia menojaan.

Moscovici totesi haastattelussa viime viikolla, että Italian budjetti voisi joutua tarkistuksen alaiseksi, mutta ei pitänyt asiaa vakavana ongelmana. Tilanne on sikäli erilainen viime vuoteen nähden, että Italialla on nyt EU-myönteinen hallitus, minkä lisäksi komission toimikausi on juuri päättymässä. EU:n uskotaan antavan Italialle joustoa maalle määrätyissä finanssipolitiikan tavoitteissa.

Ranskan budjetti taas voisi EU-komission arvion mukaan rikkoa sääntöjä julkisen velan suhteellisesta määrästä.

Euromaiden tuli EU-sääntöjen mukaan luovuttaa ensi vuoden budjettisuunnitelmansa EU:n arvioitavaksi lokakuun 15. päivään mennessä.