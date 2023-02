Hallitus on antanut vuoden 2023 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle. Siinä ehdotetaan määrärahoja muun muassa takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen, hyvinvointialueiden rahoituksen vahvistamiseen, maatalouden tukitoimiin, Ukrainan materiaaliseen tukemiseen, nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen sekä kasvatuksen ja opetuksen koulutuksellisen tasa-arvon kehittämiseen.

Määrärahojen lisäys vuoden 2023 lisätalousarvioesityksessä on 2,1 miljardia euroa, mikä lisää valtion nettolainanoton tarvetta vastaavalla summalla.

Inflaation kiihtymisen seurauksena keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaa, mikä on näkynyt yleisen korkotason nousuna. Valtion velanhoitomenoihin ehdotetaan 1 073 miljoonan euron lisäystä. Arvio perustuu sekä lyhyiden että pitkien korkojen osalta oletukseen 2,9 prosentin korkotasosta.

Valtion nettolainanotoksi vuonna 2023 arvioidaan noin 10,4 miljardia euroa. Budjetoidun valtionvelan määrän vuoden 2023 lopussa arvioidaan olevan noin 158 miljardia euroa, mikä on noin 56 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

”Kerran suojeltu on aina suojeltu”

Lisätalousarvion yhteydessä päätettiin myös valtion metsien suojelusta.

”Ehdotetaan tehtäväksi siirtoa, jolla Metsähallitus siirtää pysyvästi suojeluun yli 50 metsäistä kohdetta. Kohteet ovat luontoarvoiltaan arvokkaita ja tällä hetkellä rajoitetussa käytössä tai metsätalouskäytön ulkopuolelta. Kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 30 000 hehtaaria. Suojeltavia kohteita on ympäri Suomen”, kerrotaan valtioneuvoston tiedotteessa.

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo iloitsee ”metsiensuojelun jättipotista”, jonka myötä suojellaan yli 50 kohdetta ympäri Suomen Hämeen Lopelta Inariin asti, muun muassa Sallan Tuntsa, joka säästyi suurelta metsäpalolta vuonna 1960.

”Kohteiden markkina-arvo on yli 100 miljoonan euron luokkaa. Tällä kertarysäyksellä melkein tuplattiin tällä hallituskaudella suojellun metsän määrä, ja kyseessä on yksi isoimmista metsiensuojelua koskevista päätöksistä koko 2000-luvulla”, Ohisalo toteaa tiedotteessa.

”Kerran suojeltu on aina suojeltu, eikä näitä metsiä voida enää palauttaa talouskäyttöön.”

Sähköhyvitys, hyvinvointialueet ja Ukraina-rahat

Hallitus on valmistellut esityksen takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä energiamarkkinoiden poikkeuksellisen tilanteen ja sen seurauksena kohonneen sähköenergian hinnan vuoksi. Tukeen ehdotetaan yhteensä 412 miljoonaa euroa. Tuki maksettaisiin kuluttajille sähkön vähittäismyyntiyhtiön tekemänä hyvityksenä sähköenergialaskulla.

Myös maatiloja ja museoita tuetaan kasvaneiden sähkölaskujen kanssa. Maatalouden ja vesiviljelyn määräaikaiseen kustannustukeen ehdotetaan 96 miljoonaa euroa, josta siirtoa Ahvenanmaan maakunnalle on 1 miljoonaa euroa. Tukea maksettaisiin lannoitteiden ja sähkön hinnannousun vaikutusten takia ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Tuen toimeenpanoon ehdotetaan 3,6 miljoonaa euroa Valtiokonttorille.

Hyvinvointialueille esitetään tälle vuodelle 500 miljoonan euron lisärahoitusta, josta 350 miljoonaa euroa olisi valtionavustusta ja 150 miljoonaa euroa kertaerän aikaistamista ensi vuodelle tarkoitetuista rahoista. Avustusrahoituksella tuetaan hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamista ja uudistamista ja varmistetaan palveluiden häiriötöntä järjestämistä sekä tehokasta toimintaa.

Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin ehdotetaan ulkoministeriön hallinnonalalle 4,4 miljoonaa euroa Ukrainaa tukevan EU:n koulutusoperaation kustannuksiin. Puolustusministeriön puolelta osallistuminen onnistuu olemassa olevalla määrähalla, kun muutetaan sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenojen käyttösuunnitelmaa.

Puolustusvoimien määrärahoja ehdotetaan lisättävän Ukrainalle annettavan tuen kustannusten kattamiseksi 1,7 miljoonaa euroa.

”Lisäksi Ukrainaan tähän mennessä toimitetun ja myöhemmin toimitettavan puolustusmateriaalin korvaamiseen liittyvät lisämäärärahat ehdotetaan sisällytettävän Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen valtuuteen (PVKEH 2023), jonka kokonaismäärä nousisi 702,3 miljoonaa euroa. Korvaavista hankinnoista aiheutuvat menot realisoituvat vuosina 2023—2026. Hankinnoista kohdistuu kuluvan vuoden määrärahoihin 41,6 miljoonaa euroa”, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.

Sisäministeriön hallinnonalalla ehdotetaan Ukrainan siviilipuolen materiaaliapuun 3 miljoonaa euroa Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen vuoksi. Lisäys aiheutuu siitä, että osa vuodelle 2022 myönnetystä Ukrainan sodan siviilipuolen materiaaliavun rahoituksesta siirretään vuodelle 2023.

Sisäministeri huolestui nuorisorikollisuudesta

Nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen ja torjuntaan ehdotetaan lisämäärärahoja yhteensä 19 miljoonaa euroa, josta suuri osa käytetään ankkuritoiminnan lisäämiseen, kertoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) blogissaan.

”Väkivaltarikosten määrä on tilastojen mukaan vähentynyt Suomessa viime vuosikymmeninä. Huolestuttavaa on, että vuosina 2015–2021 lasten ja nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat kuitenkin lisääntyneet merkittävästi etenkin alle 15-vuotiaiden keskuudessa. Samaan aikaan Suomessa on poliisin arvion mukaan noin 10 katujengeiksi luokiteltavaa ryhmää. Niihin kuuluu 100–200 jäsentä, jotka ovat pääasiassa täysi-ikäisiä. Kehitys kertoo karua kieltä lasten ja nuorten tilanteesta. Yhä useampi nuori voi yhä huonommin”, Mikkonen toteaa.

Hänen mukaansa nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi olisi panostettava varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja kotoutumiseen kuin myös mielenterveyspalveluihin, lastensuojeluun ja nuorisotyöhön.

”Yhtä tärkeää on huolehtia poliisin ja oikeuslaitoksen resursseista pitkäjänteisesti, jotta rikoksiin voidaan puuttua. Toivon, että kaikki puolueet ovat tähän työhön sitoutuneita.”

Poliisille ehdotetaankin lisätalousarviossa myös 1,4 miljoonaa euroa muun muassa ennaltaehkäisevään toimintaan ja rikostutkintaan. Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan rikosprosessin tehostamistoimiin rikoskierteen katkaisemiseksi 2,5 miljoonaa euroa ja 350 000 euroa ennaltaehkäisevien hankkeiden avustuksiin.

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin avustuksiin ehdotetaan 20 miljoonaa euroa, jolla muun muassa pienennetään lapsi- ja opetusryhmäkokoja.

Maakuntien lentoyhteyksien turvaamiseen aikavälillä 30.7.2023—28.4.2024 ehdotetaan 17 miljoonaa euroa. Kyse on Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion ja Kokkola-Pietarsaaren kentistä. Keskustan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenten Ari Torniaisen, Pekka Aittakummun ja Joonas Köntän mielestä on erittäin tärkeää, että paikallislehdet saavat postilain käsittelyn yhteydessä sovitun mediatuen 7 miljoonaa euroa.

”Keskusta on vaatinut hallituksessa, että erityisesti koronan takia vähentynyttä lentoliikennettä ja sitä kautta maakuntakenttien käyttöä on tuettu. Reittilentojen matkustajamäärät eivät ole vielä palanneet normaaliin ja tukea tarvitaan edelleen. Mediatuen avulla paikallislehtien jakelua pystytään ylläpitämään koko maassa”, keskustan liikenne- ja viestintävaliokuntaryhmä painottaa tiedotteessa.