Oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko kommentoi Uuden Suomen haastattelussa puolueen entisen puheenjohtajan Timo Soinin tuoretta ulostuloa.

”Potkikaa pellet pois puolueestanne”, Soini kirjoitti hiljattain blogissaan perussuomalaisille viitaten siihen, että kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps) on saanut uuden syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

”Jos on tullut pettäneeksi puolueensa, niin kannattaako sen jälkeen alkaa ohjeita jakamaan sinne jääneille? Soinilla on politiikka verissä. Vaikka hän ei siihen aktiivisesti osallistuisi, niin eihän koira karvoistaan pääse. Perussuomalaiset ei mielestä katoa ja siksi sinisten suu käy. Eri asia taas on se, kuka sitä enää kuuntelee”, Niikko kommentoi.

Niikko vastaa Soinille, ettei perussuomalaisissa ole pellejä. Toisaalta moni asiattomasti käyttäytynyt on saanut lähtöpassit.

”Pitää sanoa tähän kommenttiin: Ei meillä täällä mitään pellejä ole. Meillä on puolue täynnä isänmaallisia ihmisiä, jotka haluavat edistää Suomen ja suomalaisten asiaa, joka sinisiksi muuttuneilta entisiltä perussuomalaisilta pääsi unohtumaan.”

”Toki joukkoon aika ajoin eksyy ihmisiä, jotka eivät täytä perussuomalaisia arvoja toisten kunnioittamisesta. Esimerkiksi Ano Turtiainen menetti eduskuntaryhmän luottamuksen huonon käytöksensä johdosta. On paljon rivipoliitikkoja tai jäseniä, jotka ovat saaneet lähteä puolueesta pois juuri siitä syystä, etteivät osanneet käyttäytyä. Kyllä meillä kirkas linja siinä on, että haluamme toimia asiallisesti.”

Timo Soini on ollut Niikolle eräänlainen isähahmo ja myös houkutellut vuonna 2008 Niikon mukaan politiikkaan. Uuden Suomen haastattelussa Niikko kertoo, millaiset hänen välinsä Soiniin ovat nyt. Niikko kertoo myös, mitä hän oikeasti haluaisi eduskunnassa tehdä. Ulkopoliittisista kysymyksistä Niikko kertoo arvionsa Venäjän ja Ukrainan tilanteesta ja toteaa, että pääministeri Marinin tiukka Kiina-kanta oli aivan oikea.

