RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson katsoo, että tällä viikolla valmistunut hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa koskee hallituksen lisäksi myös eduskuntaryhmiä.

”Jokainen on sitoutunut tähän asiakirjaan, itse lähde siitä, että tämä sitoo myös meidän eduskuntaryhmiä. Tämä on viesti siitä, mikä on hallituksen linja ja sen pitää olla myös eduskuntaryhmien linja. Jokainen ministeri tietää, että valtioneuvoston jäsenenä voi olla, jos toimii tämän mukaisesti”, Henriksson kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Hän tulkitsee ”rasismipaperiksi” kutsuttua tiedonantoa siten samalla tavoin kuin pääministeri Petteri Orpo (kok). Sen sijaan perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra totesi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että perussuomalainen politiikka ei muutu. Purran mukaan tiedonanto ei ole perussuomalaisten paperi, vaan hallituksen.

”Haluan lähteä siitä, että olemme tehneet valtavasti töitä, että pääsisimme toteuttamaan hallitusohjelmaa. Itse lähden nyt siitä, että kaikki neljä hallituspuoluetta haluavat tehdä sen. Lähden siitä, että jokainen kyllä tietää, että sitä, mitä nyt on sovittu, on noudatettava”, Anna-Maja Henriksson kommentoi lauantaina.

Eduskunta käsittelee tiedonantoa ensi viikolla. Henriksson toivoo asiakeskustelua rasismista ja toimista sitä vastaan.

”Keskustelusta tulee varmasti intensiivistä ja värikästä, mutta toivon, että se pysyy asiallisena.”

Henriksson katsoo, että eduskunta äänestää tiedonannon yhteydessä hallituksen luottamuksesta, ei tiettyjen perussuomalaisten ministerin luottamuksesta.