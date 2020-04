Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) pohtii koronatartuntojen kartoittamista Suomessa mobiilisovelluksen avulla. Harakka lupaa blogissaan tehdä kaikkensa, jotta käyttöön tulisi luotettava ja teknisesti pätevä sovellus.

Tarkoitus on Harakan mukaan selvittää matkapuhelimen avulla, keiden kanssa koronaviruksen kantaja on ollut kontaktissa ennen tietoa tartunnastaan.

Jäljittäminen liittyy osaltaan niin sanottuun hybridistrategiaan, jonka käyttöönottoa Suomikin parhaillaan pohtii. Koronaviruksen leviämistä siis hidastettaisiin ensin riittävästi ja alettaisiin sitten purkaa rajoituksia asteittain niin, että virus pidetään samalla aisoissa. Mallia on sovellettu esimerkiksi Etelä-Koreassa.

Twitterissä ministeri Harakka tarkentaa, että digitaalinen kontaktien kartoitus auttaisi uuden koronaviruksen taltuttamisessa. Harakan mukaan liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) sekä KLyberturvallisuuskeskus osallistuvat luotettavan kansainvälisen sovelluksen rakentamiseen yhdessä Rektorin, Supercellin ja Futuricen kanssa.

Reaktorin Suomen-maajohtaja Sampo Pasanen toteaa Twitterissä, että Saksan CDC on julkaisemassa mobiilipalvelua, jolla voidaan tunnistaa altistumisketjuja ja kyseinen sovellus on saatavilla myös Suomeen avoimen lähdekoodin avulla.

Saksassa on valmistauduttu ottamaan lähiviikkoina käyttöön mobiilisovellus, jonka tapaista käytettiin ensimmäiseksi ilmeisesti Singaporessa. Sovellus rekisteröi bluetoothin avulla, kenen lähettyvillä mobiililaite on ollut mahdollisten tartuntojen jäljittämiseksi.

Mukaan tarvitaan 3 miljoonaa suomalaista – vapaaehtoisesti

Demokraattisessa yhteiskunnassa puhelimia ei noin vain voi alkaa seurata. Ministeri Harakka pohtii blogissaan, miten ja millä ehdoin koronaviruksen tartuntaketjuja voitaisiin Suomessa kartoittaa. Hän nostaa esiin neljä ehtoa: ratkaisun on oltava vapaaehtoinen, tietoturvan täytyy olla aukoton, tarvitaan kolme miljoonaa käyttäjää sekä yksityisen ja julkisen puolen yhteistyötä.

”On ihan välttämätöntä, että kansalaiset suhtautuvat ratkaisuun myönteisesti. Euroopan unionissa tietosuojan taso on korkea – kuten pitääkin, koska kyse on eurooppalaisesta perusarvosta. Tästä syystä digitaalinen kontaktikartoitus voi perustua vain käyttäjän suostumukseen. Vapaaehtoisessa palvelussa kerättävien tietojen pitää olla ehdottomasti turvassa”, Harakka kirjoittaa blogissaan.

Erityisesti iäkästä väestöä on suojattava koronalta ja monet yli 70-vuotiaat tarvitsevat digitaalista apua. Palvelusta on minierin mukaan aidosti hyötyä vain, jos se on otettu käyttöön laajasti ja tavoitteena täytyy olla vähintään 60 prosentin käyttöaste.

”Se onkin, kuten meillä poliitikoilla on tapana sanoa, haastava haaste. Suomalaista 112-sovellusta on ladattu 1,6 miljoonaa kertaa, mutta 60 prosentin käyttöaste vaatisi Suomessa kolme miljoonaa käyttäjää.”

Ministeri korostaa, että suomalaisen palvelun turvallisuuden täytyy olla ehdottoman luotettavaa ja tietoturvan tason pomminvarmaa, missä on apuna Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus.

Harakan mukaan tarvitaan poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kesken jas vetovastuun pitää olla terveysviranomaisilla. Myös yritysten on Harakan mukaan tehtävä nyt laajasti yhteistyötä, jotta voidaan valita yksi, koko Suomen kattava ratkaisu.