Sähkön hinta. Energiateollisuuden mukaan sähkön kova hinta johtuu merkittäviltä osin siitä, että sähkön kysyntä on korkeaa suhteessa tarjontaan.

Energiateollisuus katsoo, että sähkön säästämiselle ei nykyisessä energiatilanteessa ole vaihtoehtoja.

Euroopan energiaministerit etsivät perjantaina hätäkokouksessaan keinoja lieventää Venäjän hyökkäyssodan käynnistämää sähköshokkia Euroopan energiamarkkinoilla. Pöydällä oli esimerkiksi aloite sähkön kulutuksen vähentämiseksi, windfall-veron kaltainen tuottokatto sähköntuottajille sekä huoli energiayhtiöiden kyvystä maksaa vaadittuja takuita.

”Ongelma on tunnistettu, mutta yksinkertaista ratkaisua tilanteeseen ei ole. Aivan selvää on, että keskeisintä on säästää energiaa ja sitä kautta saada markkina tasapainoon”, Energiateollisuuden EU-päällikkö Antti Kohopää tiivistää tilanteen tiedotteessa.

”Kova hinta johtuu merkittäviltä osin siitä, että sähkön kysyntä on korkeaa suhteessa tarjontaan. Jos tarjontaa, eli sähkön tuotantoa ei voida nopealla aikataululla lisätä, on pakko leikata kysyntää”, hän jatkaa.

Hintojen alentaminen monimutkaisia sähkömarkkinasääntöjä säätämällä tai esitettyjä uusia veroja luomalla on Kohopään mukaan hyvin vaikeaa.

Hän katsoo, että keskusteluissa esillä oleva tuottokatto sähkön tuottajille heikentää yritysten luottamusta investoida uuteen tuotantoon, joka on keskipitkällä aikavälillä ainoa keino purkaa riippuvuutta fossiilisesta energiasta. Haasteena on Kohopään mukaan lisäksi se, että tuottokaton kohdistaminen on vaikeaa, sillä yritykset myyvät sähköä myös pitkillä sopimuksilla paljon alle päivän hintojen.

”On todella haastavaa löytää sellaista tapaa leikata sähkön hintaa, joka ei kääntyisi itseään vastaan. On ilman muuta selvää, että haluamme tulla vastaan kuluttajia, sillä kaikilla pitää olla varaa energiaan. Nyt olisi tärkeintä ymmärtää, että meidän kaikkien pitää osallistua talkoisiin ja säästää energiaa. Muuta ulospääsyä tilanteesta ei lyhyellä aikavälillä näytä olevan.”