SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on eduskuntavaaleissa saamallaan äänimäärällä, 35 623 ääntä, sekä näiden vaalien suhteellinen äänikuningatar että Pirkanmaan vaalipiirin kautta aikain ääniharava tarkastelussa, joka ulottuu vuodesta 1995 tähän päivään.

Marin sai 11,5 prosenttia kaikista Pirkanmaan vaalipiirissä annetuista äänistä. Hänen ääniosuutensa keskikokoisessa vaalipiirissään on huomattavasti korkeampi kuin perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran osuus suuren Uudenmaan vaalipiirin äänistä. Purra on näiden eduskuntavaalien absoluuttinen ääniharava 42 589 äänellään, mutta hänen osuutensa Uudenmaan vaalipiirin äänistä on ”vain” 7,5 prosenttia.

Huomattavaa on myös, että Lapin vaalipiirissä Sara Seppänen (ps) yltää hyvin lähelle Marinia suhteellisella äänipotillaan. Seppänen keräsi 11,4 prosenttia vaalipiirin äänistä näissä eduskuntavaaleissa. Katso Lapin grafiikka jutun loppupuolelta.

Vaalipiirit Suomi on eduskuntavaaleja varten jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon pohjalta. Vaalipiirien paikkamäärät perustuvat asukaslukuun. Jokaisesta vaalipiiristä valitaan se määrä kansanedustajia, jota vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä suhteessa kaikkien Suomessa asuvien Suomen kansalaisten lukumäärään 6 kuukautta ennen vaaleja osoittaa. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan aina yksi kansanedustaja. Eduskuntavaalit käytiin 2.4.2023. Tämän jutun äänimäärät perustuvat alustavaan vaalitulokseen. Eduskuntavaalien tarkastuslaskenta valmistuu 5.4.2023, joten äänimäärät voivat vielä hieman muuttua. Lähde: Vaalit.fi

Ison potin keräsi myös Antti Häkkänen (kok) Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Häkkänen sai 9,4 prosenttia vaalipiirinsä äänistä, mikä on hänen vaalipiirissään suurin osuus vuodesta 1995 alkavassa tarkastelussa. Kaakkois-Suomen grafiikan näet alempana jutussa.

Kun katsellaan vielä Uuttamaata, Riikka Purraa suuremmat ääniosuudet ovat aiemmin saaneet nykyinen presidentti Sauli Niinistö, joka vuonna 2007 keräsi vaalipiirin äänistä peräti 13 prosenttia, sekä perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini (8,6 % vuonna 2011). Niinistön saalis, 60 563 ääntä, on suurin ehdokkaan äänimäärä eduskuntavaalien historiassa.

Vaalipiireistä oma lukunsa on Ahvenanmaa, josta aina valitaan yksi kansanedustaja ja jossa äänet keskittyvät poikkeuksellisen voimakkaasti. Siellä esimerkiksi näissä vaaleissa Mats Löfström sai huimat 78,6 prosenttia äänistä.

Suurimmat absoluuttiset äänipotit kautta aikain on vähemmän yllättäen kerätty juuri vaalipiireistä suurimmassa eli Uudellamaalla. Kärjessä ovat vuosien 1995–2023 ajalta mainitut Niinistö, Soini ja nyt Purra (katso kuva yllä). Tämän lisäksi yli 30 000 äänen potteja on modernina aikana kerätty Helsingissä (kuva alla), Oulussa (Juha Sipilä vuonna 2015, kuva alla) ja Pirkanmaalla (Marin näissä vaaleissa).

Vaalipiirien kokoeroa hahmottaa alla oleva graafi, jossa näkyvät vaalipiirien paikkamäärät.

Jos katsotaan pidemmälle historiaan, peräti 58 770 ääntä sai vuoden 1948 vaaleissa SKDL:n (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto) Hertta Kuusinen. Tuolloin vaalijärjestelmä kuitenkin oli erilainen ja ehdolla pystyi olemaan useassa vaalipiirissä, kuten Kuusinen oli. Hän oli ehdolla Uudellamaalla ja viidessä muussa vaalipiirissä. Kommunisti Kuusinen sai yli 31 000 ääntä myös vuoden 1958 vaaleissa ja yli 32 000 ääntä vuonna 1962, ollen tuolloinkin ehdolla useassa vaalipiirissä.

Alla muiden vaalipiirien ääniharavat vuosilta 1995–2023.