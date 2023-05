Kuva: Outi Järvinen

Mikä yhdistää käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaavaa Posivaa Olkiluodossa ja pääasiassa Lapin vesivoimasta ja tarkemmin Kemijoesta sähköenergiaa jauhavaa Kemijoki Oy:tä?

Vastaus voi yllättää. Valtion ydinjätehuoltorahasto.

Selitys on se, että Suomen kiistelty energiajätti Fortum on Kemijoki Oy:n suurin omistaja ja samalla suuri omistaja Suomen ydinvoimaloissa Olkiluodossa ja Loviisassa. Näin yhtiö on vuonna 1988 perustetun ydinjätehuoltorahaston yksi maksaja.

Rahasto vastaa siitä, että ydinjätteiden loppusijoitukseen on kerätty riittävästi varoja jo ennakkoon. Maksajina ovat kaikki ydinvoimatoimijat, viime vuoteen saakka myös Fennovoima, vaikka varsinainen voimala ei koskaan ennättänyt saada edes rakentamislupaa.

Rahastolla on pääomaa kerättynä jo noin 2,6 miljardia euroa.

Sääntöjen mukaan rahastoa pääomittavat yhtiöt voivat turvaavaa vakuutta vastaan takaisin lainata rahaston varoja ja näin myös Fortum toimii. Yhtiö lainasi rahastosta 688,8 miljoonaa euroa. Turvaavana vakuutena Fortum käytti Kemijoki Oy:n vesivoimaosakkeita, jotka pantattiin ydinjätehuoltorahastolle.

Näin Kemijoki on välillisesti mukana Posivan Onkalon tulevassa toiminnassa. Erityisesti, jos Fortumin lainanhoidossa syntyy ongelmia.

Olkiluodon peruskallioon kaivettua luolastoa aletaan täyttää ydinjätteellä arviolta parin vuoden päästä vuonna 2025, jos valtioneuvosto ja säteilyturvakeskus niin suovat.

Suomi on nyt käytännössä varmistanut sen, että se on ensimmäisenä maailmassa oikeasti ratkaissut, miten syntyneet ydinjätteet loppusijoitetaan maaperään. Missään muualla ei olla näin pitkällä.

Tämä on maailmalla huomattu. Posivan vientinyrkillä Posiva Solutionilla on lähes rajattomat markkinat myydä suomalaista osaamista eteenpäin. Mittakaavaa antaa hyvin se, että Onkaloon tulevien ydinjätteiden määrä olisi kaikkiaan noin 6 500 tonnia sadassa vuodessa.

Tällä hetkellä maailmalla syntyy uutta ydinjätettä joka vuosi 11 000 tonnia ja jätettä on jo nyt varastoituna odottaen lopullista ratkaisua 450 000 tonnia.

Markkinat ovat siis valtavat ja Suomi on selvästi siinä johdossa. Ruotsi tulee jäljessä, mutta on kiristänyt myös tahtiaan. Tahtia on kiristetty myös Kanadassa, Tšekissä, Britanniassa, Saksassa, Liettuassa, Sveitsissä, Norjassa ja Koreassa.

Vauhti ja tekemisen määrä ovat kasvaneet selvästi. Ydinjätteen loppusijoituksessa Suomella on silti paljon annettavaa, vaikka ongelma monessa maassa on enemmän se, että ydinjätekysymys on suurempi yhteiskunnallinen ja poliittinen ongelma kuin tekninen haaste.

LUE SEURAAVAKSI: