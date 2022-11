Saamelaiskäräjälaki. Hallituksen lakiesitystä puolustaneiden suunnalta on levitetty esitykseen liittyen ainakin viittä virhetulkintaa. On esimerkiksi väitetty, että uudistus toisi Suomeen samanlaisen lain, joka on voimassa Ruotsissa ja Norjassa. Näin ei ole. Kuvassa saamelaiskulttuurikeskus Sajos Ivalossa.

Kuva: PEKKA KARHUNEN