Liike Nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo ihmettelee pääministeri Sanna Marinin (sd) puheita EU:n elvytyspaketin ainutkertaisuudesta.

Harkimo kysyy Puheenvuoron blogissaan, ”miten tämän voi selittää, rouva pääministeri”. Harkimo huomauttaa, että Saksan valtiovarainministeri on puhunut asiasta päinvastaiseen sävyyn.

”Pääministeri on puhunut ainutkertaisesta ja poikkeuksellisesta ratkaisusta. Lehtitietojen perusteella esimerkiksi hänen puoluetoverinsa, Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz on tulkinnut sopimusta elpymisrahastosta täysin päinvastoin. Scholzin mukaan elvytyspaketti on talouspolitiikassa pitkäaikaiskeino, eikä pelkkä lyhytaikainen koronatoimi. Hänen mukaansa paketti on todellinen askel eteenpäin Saksalle ja Euroopalle, eikä sitä enää voi perua. Aika selvää tekstiä. Tätä kyllä on täysin mahdoton selittää suomalaisille toisin”, Harkimo kirjoittaa blogissaan.

Scholz myi elpymisrahastoa epäileville saksalaisille korostamalla paketin kertaluontoisuutta, mutta sittemmin ääni kellossa on muuttunut. Elokuun lopussa Scholz tähdensi Funke-ryhmän lehtien haastattelussa, että yhteisellä velalla rahoitettava ”elpymisrahasto on Saksalle ja EU:lle aito edistysaskel, jota ei enää voida vetää takaisin”. Käytännössä Saksan valtiovarainministeri antoi ymmärtää, että EU:n yhteinen velka on tullut jäädäkseen.

Lisäksi Harkimo arvostelee hallituksen selityksiä tarkkarajaisuudesta. Hallituksesta on todettu, että Suomen vaatima tarkkarajaisuus on vastaus huoliin yhteisvastuusta.

”Puhutaan jostakin tarkkarajaisuudesta eikä osata ollenkaan selittää mitä se tarkoittaa. Jos yhteisvastuulliset lainat jäävät joltakin maksamatta, niistä vastataan yhteisvastuullisesti, vaikka mitä yritetään selittää”, Harkimo toteaa blogissaan.

Suomessa kriisimaiden pelastamisesta EU:n yhteisellä velalla ovat kantaneet huolta monet EU-asiantuntijat. Aiemmin hallituksen luottamus vastuiden tarkkarajaisuuteen on mietityttänyt esimerkiksi Helsingin yliopiston työelämäprofessoria Vesa Vihriälää.

”Tarkkarajaisuus kuulostaa hyvältä, mutta en ole ihan varma, kuinka tiukka juttu se on, siis kuinka pitävä se on ottaen huomioon, että EU:n jäsenmaiden on viime kädessä yhdessä varmistettava EU:n velkojen takaisinmaksu”, Vihriälä totesi Uudelle Suomelle pari viikkoa sitten.

Yhteisen EU-velan yleistyminen on ollut huolena myös muun muassa tasavallan presidentillä Sauli Niinistöllä. Hän on puhunut pitkän aikavälin EU-ratkaisujen ongelmallisista piirteistä.

