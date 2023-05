Kuva: Pool /Wagner Group/Planet Pix via ZUMA Press Wire

ISW:n siteeraamien Meduzan lähteiden mukaan Prigožin on saattanut ylittää Kremlin ”punaisen viivan” käytöksellään ja saattaa vieraannuttaa kannattajansa Venäjän sisäpiirissä.

Punainen viiva. ISW:n siteeraamien Meduzan lähteiden mukaan Prigožin on saattanut ylittää Kremlin ”punaisen viivan” käytöksellään ja saattaa vieraannuttaa kannattajansa Venäjän sisäpiirissä.

Punainen viiva. ISW:n siteeraamien Meduzan lähteiden mukaan Prigožin on saattanut ylittää Kremlin ”punaisen viivan” käytöksellään ja saattaa vieraannuttaa kannattajansa Venäjän sisäpiirissä.

Yksityisarmeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožinin viimeaikainen retoriikka ”häiritsee vakavasti Venäjän korkeinta johtoa”, kertoo ISW eli Institute for the Study of War tuoreessa katsauksessaan.

ISW:n tiedot pohjautuvat riippumattoman venäläismedia Meduzan lähteisiin. Meduzan mukaan Kreml näki Prigožinin yritykset kiristää Venäjän puolustusministeriötä 5. toukokuuta ”vakavana uhkana”. Prigožin valitti tuolloin ammuspulaa ja varoitti Wagnerin voivan vetää joukkonsa Bah’mutin rintamalta.

Samoin huolestuttavana pidettiin Wagner-pomon kommentteja, joissa hän puhui ”iloisesta papasta”, joka voi ”paljastua täydeksi mulkuksi”. Prigožinin tulkittiin tiistaina voitonpäivänä julkaistulla videollaan viitanneen ”papalla” Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Toisaalta Prigožin tähdensi ISW:n mukaan keskiviikkona, etteivät nimittelyt kohdistuneet oikeasti Venäjän presidenttiin.

Kreml-lähde arvelee Prigožinin käytöksen olevan eniten seurausta siitä, etteivät Wagnerin joukot ole onnistuneet valtaamaan Bah’mutia heille annettuun määräaikaan mennessä, ja nyt Prigožin yrittää sälyttää syytä muiden harteille.

Meduzan lähteiden mukaan Prigožin on saattanut ylittää Kremlin ”punaisen viivan” käytöksellään ja saattaa vieraannuttaa kannattajansa Venäjän sisäpiirissä. Prigožinin kerrotaan menettäneen yhteyden yhteen suojelijaansa, venäläiseen miljardööriin ja ”Putinin pankkiiriin” Juri Kovaltšukiin. Kovaltšuk oli tiettävästi yksi johtavista äänistä, jotka kannattivat täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan.

ISW:n mukaan venäläiset propagandistit ovat saaneet ohjeen mustamaalata Prigožin maanpetturiksi, jos hän jatkaa Kremlin kritisoimista. Meduzan lähteet arvioivat, että Prigožin ei ole vaarassa niin kauan kuin Wagner on edelleen rintamalinjalla, mikä mahdollistaa Prigožinin yhteydenpidon Putiniin.

LUE SEURAAVAKSI: