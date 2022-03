Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi sanoo olevansa valmis neuvottelemaan henkilökohtaisesti Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Zelenskyi varoittaa CNN:n haastattelussa, että jos neuvottelut epäonnistuvat, edessä voi olla kolmas maailmansota.

”Jos on vain yhdenkin prosentin mahdollisuus tämän sodan pysäyttämiseen, mutta meidän on tartuttava mahdollisuuteen. Me menetämme ihmisiä joka päivä, viattomia ihmisiä”, hän sanoi.

Zelenskyi linjasi samalla, ettei Ukraina aio tinkiä itsemääräämisoikeudestaan tai alueellisesta koskemattomuudestaan. Hän katsoo myös, ettei Ukraina olisi joutunut Venäjän hyökkäyksen kohteeksi, jos maa olisi puolustusliitto Naton jäsen.