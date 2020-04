Kauppalehden Markkinaraadissa Yhdysvaltojen taloudesta koronakriisin jälkeen keskustelevat Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, Swedbankin Suomen toimintojen pääekonomisti Heidi Schauman ja Taalerista johtaja Samu Lang. Lähetyksen juontaa Kauppalehden Saksan-kirjeenvaihtaja Tapio Nurminen.

Yhdysvaltojen työttömyys on kasvanut miljoonalukuihin ja teollisuustuotannosta ja vähittäiskaupasta on tullut huonoja lukuja. Koska tilanne on päällä, on kuitenkin vaikea löytää sellaista talousdataa ja indikaattoreita, jotka kertoisivat Yhdysvaltojen talouden toipumisen aikataulun.

”Juuri tässä vaiheessa luottamusindikaattorit ovat ehkä ne parhaimmat”, Swedbankin Schauman sanoo.

”Mutta pitää ottaa huomioon, mitä ne mittaavat. Seuraan todella tarkasti, miten ensimmäisestä pudotuksesta tullaan ylös. Mikä on se vauhti, mikä on se kulmakerroin, se on mielenkiintoista.”

”Jos ajatellaan kovia indikaattoreita kuten bkt:tä ja teollisuustuotantoa, niin niitä pitää odottaa pitkään. Etenkin teollisuustuotanto on vähän heikko indikaattori, koska tämä ei ole vielä iskenyt teollisuuteen samalla tavalla kuin palvelualoihin. Mutta on itsestäänselvyys, että kysyntä on kadonnut”, Schauman sanoo.

Nordic West Officen Penttilä myöntää, että nyt Yhdysvaltojen talouden pulssia mitataan käsikopelolla.

"Nyt mennään käsituntumalla, koska ei ole mitään aiempaa mallia. Me seuraamme kolmea keskeistä pankkia ja kahta suurta konsulttifirmaa. Heidän mallinnuksissaan on yksi yhteinen piirre: kolmannessa kvartaalissa tänä vuonna lähtee nousu käyntiin. Se, millä käyrällä tullaan, muuttuu koko ajan”, Penttilä kertoo.

Swedbankin Schaumanin mukaan Yhdysvaltojen taloudella ei ole muita vaihtoehtoja, kuin toipuminen.

"Ehkä Suomessa voidaan sinnitellä pari kuukautta pidempään kuin Yhdysvalloissa, koska kaikki on niin ’hidasliikkeistä’ täällä ja järjestelmä vähän suojaa lyhyellä aikavälillä”, Schauman sanoo.

”Mutta Yhdysvalloissa on niin armotonta. Kun työttömyys iskee ja ihmiset eivät pärjää kotona, ei ole mitään valinnanvaraa siinä, että mennäänkö kolmannella neljänneksellä töihin. Yhdysvaltojen järjestelmä on sellainen, että se rebound tulee olemaan voimakas. Riippumatta miten tauti etenee, suljettua yhteiskuntaa ei voi pitää hirveän kauan Yhdysvalloissa."

Taalerin Lang palauttaa mieliin, että uuteen nousuun viittaavia lukuja ei vielä ole nähty.

”Konkreettista positiivista dataa ei ole vielä näkynyt. Nyt me olemme suossa toteutuneen datan suhteen. Se että uskalletaan katsoa kesän yli johtuu pitkälti finanssipoliittisista toimenpiteistä mitä on tehty. On poistettu yhtälöstä se pelko, että tulisi pitkäkestoinen rakenteellinen finanssikriisi.”

Nordic West Officen Penttilä ei usko, että tämäkään kriisi veisi maailmantalouden johtopaikan Yhdysvalloilta.

"Tämä vahvistaa Kiinaa jonkin verran, mutta Kiina oli historiallisesti jo alhaisessa talouskasvussa ja siellä on erittäin suuria poliittisia ongelmia. Kiina kyllä sieltä tulee, mutta jos vertaa kahteen muuhun peluriin Eurooppaan ja Kiinaan, uskon yhä, että Yhdysvallat, jolla dollari on vain vahvistunut, tulee tästä ulos taloudellisesti vahvana mutta poliittisesti sekasortoisena.”

Swedbankin Schauman on samoilla linjoilla.

”Yhdysvallat johtaa etenkin markkinoita tulevaisuudessa. Niin se on ollut tähän saakka ja se ei muutu miksikään. Voidaan mennä jopa enemmän Yhdysvallat-vetoiseen järjestelmään. Kiinan rooli on heikentynyt poliittisesti ja taloudellisesti, jos katsotaan kymmenen vuotta tästä eteenpäin. Luottamus Kiinaan on lähtenyt aika lailla viime kahden vuoden aikana”, Schauman sanoo.

