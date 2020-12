Ruotsin pääministeri Stefan Löfven ottaa suorin sanoin kantaa Lontoosta Tukholman Arlandaan tapaninpäivänä luvatta saapuneeseen British Airwaysin lentoon.

”Kyseessä on lentoyhtiö, joka rikkoo sääntöjä. En tiedä, ovatko he lukeneet säännöt väärin vai tulkinneet niitä väärin, mutta siitä ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä, mitä säännöt pitävät sisällään. Tämä on yksinkertaisesti väärin ja liikenneviraston on ryhdyttävä toimiin yhtiötä vastaan”, hän sanoo Dagens Nyheterin haastattelussa.

Ruotsi on Suomen ja monen muun Euroopan maan tavoin kieltänyt matkustajalennot Britanniasta maassa leviävän koronaviruksen mutaation vuoksi.

Ruotsin liikennevirasto kertoo olleensa yhteydessä brittiviranomaisiin tapauksen selvittämiseksi.

