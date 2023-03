Julkisen talouden alijäämä pieneni viime vuonna koronaviruspandemiaa edeltäneelle tasolleen nopean kasvun, vahvan työllisyyden ja muun muassa pandemian torjumiseksi tehtyjen toimien päättymisen myötä, kertoo valtiovarainministeriö VM.

Tänä vuonna alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun yleisen taloustilanteen, indeksitarkastusten, yleisen korkotason nousun sekä varautumisen myötä kasvavien menojen ajamana.

Julkisen talouden alijäämä on VM:n ennusteen mukaan tänä ja ensi vuonna 2,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, josta se kipuaa hetkellisesti yli kolmen prosentin vuonna 2025. Alijäämän ennakoidaan supistuvan piirun alle kolmen prosentin vuosina 2026 ja 2027.

Valtiovarainministeriön mukaan julkinen velkasuhde heijastelee syviä alijäämiä ja heikkoa talouskehitystä. Julkinen velkasuhde kääntyi maltilliseen nousuun jo viime vuonna ja nousu kiihtyy tästä vuodesta alkaen.

Oikotietä ei ole

VM:n finanssineuvoksen Jenni Pääkkösen mukaan valtionhallinnon ja paikallishallinnon alijäämät ovat erityisesti yhteen laskien syviä.

”Kyllä tästä voi sellaisen johtopäätöksen vetää, että näillä tiedoilla mitä meillä talouden kuvasta on, Suomi ei tule kasvamaan ulos veloistaan”, Pääkkönen sanoo.

Kun alijäämiä kertyy nykyistä vauhtia, niin VM:n ylijohtaja Mikko Spolanderin mukaan sellaista talouskasvua ei ole ole tulevallakaan hallituskaudella helppo saada aikaan, joka tasapainottaisi tilanteen ja kasvattaisi Suomen julkisen talouden ulos veloistaan.

Valtion budjettialijäämiksi ennakoidaan lähivuosille 10-12 miljardia euroa vuodessa 2024-2027.

”Kun mukaan lasketaan kuntien ja hyvinvointialueiden alijäämät, sektoreiden yhteenlaskettu alijäämä on 14–15 miljardia vuodessa”, ylijohtaja Spolander sanoi.

Hänen mukaansa tämä on velkaa kerryttävä alijäämä, josta kertyy velkaa julkiseen talouteen.

”Samalla työeläkerahastot ja muut sosiaaliturvarahastot kerryttävät ylijäämää, joka ei kuitenkin ole käytettävissä alijäämien katteeksi valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden sektoreilla”, Spolander sanoi.

Spolander toteaa, että alijäämien pienentämiseen ei ole oikotietä.

”Alijäämien pienentäminen vaatii, että menot kasvavat hitaammin ja tulot nopeammin kuin laskemissa nyt arvioidaan”, Spolander toteaa.

Hänen mukaan isot tavoitteet vaativat isoja toimia.

”Olipa sitten kyse tavoitteen saavuttamisesta menoja pienentävin ja tuloja kasvattavin välittömin toimin tai talouden tulonmuodostusta vahvistavin välillisen toimin”, Spolader sanoi.

Hänen mukaansa menoja, veroja tai talouden rakenteita hienosäätämällä ei voida vahvistaa julkista taloutta miljardeilla.

Nyt julkaistu talousennuste on pohjana julkisen talouden suunnitelmalle. Normaalina keväänä hallituksen kehysriihi olisi keskeinen talouspolitiikan kiinnekohta. Näin vaalivuonna tilanne on toinen. Nyt tehtävä julkisen talouden suunnitelma on luonteeltaan tekninen, eikä sisällä poliittisia linjauksia. Se toimii kuitenkin pohjana eduskuntavaalien jälkeisten hallitusneuvottelujen talousväännöille.

Valtiovarainministeriö toteaa ennustetiedotteessaan, että nyt julkaistu julkisen talouden ennuste on tehty ensi vuodesta alkaen niin kutsutun muuttumattoman politiikan ennusteena, eli tulevan hallituksen päätöksiä ei ole ennakoitu. Seuraavan hallituksen päätökset voivat luonnollisesti vaikuttaa alijäämiin ja velkasuhteeseen mahdollisesti merkittävästikin, jolloin nyt julkaistussa ennusteessa kuvatut alijäämä- ja velkaurat eivät toteudu.