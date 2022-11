Kansanedustaja Mirka Soinikosken (vihr) politiikkaan lähdön ratkaisi äitienpäivä 2012 ja koko Suomea järkyttänyt Vilja Eerikan kuolema. Lastensuojelun ongelmia läheltä jo aiemmin seurannut Soinikoski koki, että nyt hänen on tehtävä jotain.

Kaksivaiheinen lastensuojelulain kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä. Soinikoski on todennut eduskunnassa, että lastensuojelu on ollut kriisissä 1990-luvulta lähtien ja kyseessä on häpeäpilkku Suomelle.

200 kansanedustajaa: Mirka Soinikoski Ensimmäisen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä. Vihreiden eduskuntaryhmä. Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu vuodesta 2017. Kanta-Hämeen aluevaltuutettu. Koulutukseltaan anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki kansanedustajat tällä vaalikaudella. Lue 200 kansanedustajaa -sarjan muut jutut täältä.

”Auttamisjärjestelmämme ei toimi. Meidän täytyy tehdä systeeminen muutos. Ei vain lastensuojelussa, vaan koko palvelujärjestelmässä. Toimintakulttuuri on ollut se, että jos on vähän hankalampi tilanne, joku muu hoitaa. Lastensuojelusta on tullut sellainen mappi Ö, johon voi lähettää hankalat asiat. Lasten ja nuorten ongelma tai haaste aina ulkoistetaan. Lapset joutuvat sijaiskärsijöiksi”, Soinikoski sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Tämä koko palvelujärjestelmän uudistus on tarkoitus tehdä sote-uudistuksen myötä. Hyvinvointialueet laajempine hartioineen aloittavat toimintansa ensi vuoden alussa. Soinikoski odottaa yhdenvertaisuutta sote-palveluihin ja sitä, että parhaat käytännöt eri sairaanhoitopiireistä saadaan kunnolla käyttöön.

