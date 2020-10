Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus tiedotti tänään sote-uudistusta koskevista linjauksistaan ja antoi tietoa maakuntaveron etenemisestä.

”Hallitus sitoutuu verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana sekä sen voimaantuloon viimeistään vuonna 2026”, kerrottiin ministeriöiden tiedotteessa.

Hallituksen mukaan maakuntaveron käyttöönotolla ei nosteta kokonaisverotuksen tasoa. Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen oli skeptinen kokonaisverotusta koskevan linjauksen suhteen.

”Kun näitä verotuksen päättäjiä on entistä enemmän, ne kaikki tekevät osittaisoptimointia eli säätävät omaa rahoitustaan. Jos on verotusoikeus, joka on vahva oikeus, kyllä riski kokonaistason kiristymisestä on olemassa”, Lehtinen kertoi Talouselämälle.

Lehtinen kyseenalaistaa hallituksen keinot estää kokonaistason kasvu.

”Jos perustetaan uusia itsenäisiä verottajia, he saavat ainakin jatkossa toimia vapaasti.”

Maakuntien verotusoikeus valmistellaan hallitusohjelman mukaisesti parlamentaarisessa komiteassa tämän vuoden loppuun mennessä. Verotusoikeuden käyttöönottoon liittyvät linjaukset tehdään komiteatyön päättymisen jälkeen.