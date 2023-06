Meta lähtee pian kilpasille Twitterin kanssa. Kuva on otettu Metan pääkonttorin edustalta Kaliforniassa.

Facebookin ja Instagramin emoyhtiö Meta kehittää kilpailevaa somepalvelua Twitterille, BBC kirjoittaa. Palvelu pyritään julkaisemaan pian, yhtiön edustaja kertoo.

Verkossa levinneiden kuvakaappausten perusteella Metan uusi alusta muistuttaa paljon Twitteriä. Mediatietojen mukaan palvelun käyttäjän olisi mahdollista seurata helposti tilejä, jotka ovat seurannassa jo Instagramin puolella.

Jos yhtiö onnistuisi houkuttelemaan 25 prosenttia Instagramin käyttäjistä alustalle, olisi se käyttäjämäärältään suurempi kuin kilpailijansa Twitter. Instagramilla on peräti kaksi miljardia käyttäjää, siinä missä Twitter-väkeä on arviolta 300 miljoonaa.

Metan kehitteillä oleva sovellus pohjautuu Instagramiin ja yhdistyy ActivityPubiin, joka on hajautettu sosiaalisen median protokolla, The Verge avaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että seuraajia saattaa pystyä tuomaan mukanaan Mastodonin tyyppisiltä alustoilta, joka niin ikään tukee ActivityPubia.

Mastodon on yksi Twitterin kaltaisista palveluista, jotka ovat houkutelleet luokseen Twitteristä poistuneita käyttäjiä. Muuttoliikettä on aiheuttanut etenkin Elon Muskin ryhtyminen Twitterin pääomistajaksi vuonna 2022. Musk on muun muassa löyhentänyt alustan moderointia, mikä ei ole ollut kaikkien mieleen.

Kuittailua Muskille

Uuden alustan työnimi on ”Project 92” ja sen julkiseksi nimeksi saattaa tulla Threads, The Verge kertoo. Metan tuotepäällikön Chris Coxin mukaan tavoitteet alustalle ovat ”turvallisuus, helppokäyttöisyys ja luotettavuus” ja että sisällöntuottajilla on ”vakaa paikka rakentaa ja kasvattaa yleisöjään”.

”Olemme kuulleet sisällöntuottajia ja julkisia hahmoja, jotka ovat kiinnostuneet tervejärkisesti johdetusta alustasta”, Cox kommentoi. Piikki on ilmiselvästi osoitettu Twitteriä kohtaan.

Coxin mukaan uuden alustan alkukäyttäjiksi pyritään saamaan nimekkäitä henkilöitä, kuten amerikkalainen talk show -juontaja Oprah Winfrey ja tiibetinbuddhalaisten hengellinen johtaja Dalai-lama.

