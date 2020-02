Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi hallituksen valmistelemaa perhevapaauudistusta yllättävällä tavalla. Hänen mukaansa hallituksen mallista voisi puhua ”vertailun vuoksi” 4,3+4,3+4,6-mallina.

”Hallituksen perhevapaamalli on lähellä Vihreiden jo vuosia ajamaa 5+5+5-mallia, jossa kumpikin vanhemmista pitää viiden kuukauden vapaan ja sopia viiden lisäkuukauden jakamisesta”, Ohisalo toteaa blogissaan.

Julkisuudessa hallituksen perhevapaaraami on jo ehditty nimetä 1+7+7-malliksi, joskaan esimerkiksi muut hallituspuolueiden puheenjohtajat eivät ole numerosarjaa puheissaan käyttäneet. Nimitystä käyttää kuitenkin yhä ainakin hallituspuolue keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi. Ohisalokin toteaa, että mallissa kuukaudet jakautuvat 1+6,6+6,6.

Johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä totesi tiedotustilaisuudessa tänään, että molemmille vanhemmille on noin neljän kuukauden mittainen kiintiö, jota ei voi luovuttaa kenellekään toiselle. Hän korosti, että jatkossa puhutaan vanhemmista – ei enää isistä ja äideistä.

Alkujaan hallitus valmisteli mallia 5+5+5, minkä vahvisti Uudelle Suomelle aiemmin rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz. Kyseessä olisi ollut askel kohti 6+6+6-mallia, jota moni järjestö on ajanut.

Ohisalon kommenttien perusteella tällainen askel itse asiassa otetaan hallituksen mallissa. Näyttääkin siltä, että hallituksen mallia voi kuvata monella numerosarjalla. Tämän myönsi myös mallia esitellyt sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) tiedotustilaisuudessa.

”Tästä saa kyllä aika monta erilaista plus plus plus -mallia, jos tätä lähtee tällaisina kuukauden jaksoina jaksottamaan. Kyllä me olemme tuolla hallituksen pöydän ympärilläkin erilaisia plus-laskuja leikkineet ja jokainen näkee sen aina vähän sitten eri tavalla.”

Pekosen mukaan tämä kertoo siitä, että malli on todella joustava ja perheillä on aito valinnanvapaus siinä, miten perhevapaita jaksotetaan.

Vihreät olisi mennyt pidemmälle

Sisäministeri Ohisalo huomauttaa, että vanhempainrahapäivät riittävät yhtäjaksoisesti pidettynä jatkossa pidemmälle, ainakin lapsen reilun 13 kuukauden ikään asti, kun nykyään ne riittävät noin yhdentoista ja puolen kuukauden ikään saakka.

Perheet voivat sisäministerin mukaan itse valita, jaetaanko ansiosidonnaiset perhevapaat lapsen synnyttyä tasan vai esimerkiksi niin, että toinen on kotona noin neljä kuukautta ja toinen noin kymmenen.

Ohisalon mielestä on hyvä, että hallituksen perhevapaamallissa myös vapaasti jaettavissa olevat kuukaudet on jyvitetty valmiiksi, sillä Kelan tilastojen mukaan 25 prosenttia isistä ei käytä vapaita lainkaan ja alle puolet isistä jää vanhempainvapaalle yksin hoitamaan lasta.

”Tällä on laajempaakin merkitystä sukupuolten väliselle tasa-arvolle, sillä itsenäisen perhevapaan pitämisellä on tutkimuksissa osoitettu olevan suora yhteys kotitöiden tasa-arvoiseen jakautumiseen myös pitkään perhevapaiden pitämisen jälkeen”, Ohisalo huomauttaa.

Tutkimusten mukaan isät pitävät sitä suuremman osan perhevapaista, mitä suurempi osuus niistä on heille kiintiöity. Ohisalo pitää hallituksen mallia ”erittäin tärkeänä edistysaskeleena”, vaikka vihreiden oma malli ”olisi mennyt pidemmälle siinä, miten suurta osaa perhevapaista ei voi luovuttaa toiselle vanhemmalle”.

”Jos perheessä joudutaan keskustelemaan kuukausien siirtämisestä toisille, lakkaa toisen kotiin jääminen olemasta itsestäänselvyys. Myös perhevapaiden puheeksi ottaminen työpaikalla on helpompaa, kun ne on alunperinkin merkitty omiin nimiin”, Ohisalo summaa.