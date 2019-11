Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että puolueen puheenjohtajalla, pääministeri Antti Rinteellä on eduskuntaryhmän tuki.

Pääministeri Antti Rinteellä (sd) on sdp:n eduskuntaryhmän tuki. Näin kertovat eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd) Uudelle Suomelle.

Suurimmat oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ovat vaatineet tänään Rinteen eroa Posti-kohun takia. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) on jättänyt tänään eronpyyntönsä, mutta se ei riitä oppositiolle.

Hallituskumppani keskusta puolestaan on vaatinut pääministeriltä selvitystä Posti-kriisin takia, samoin vihreät.

Lindtmanin mukaan olennaista on nyt lopputulos eli se, että Postin työntekijöiden säälliset työehdot turvattiin.

”Sen sijaan tässä prosessissa on selvästi tapahtunut virheitä, niin kuin pääministeri totesi. Hänen viestinsä selkeästä tahtotilasta ei ole välittynyt riittävän selkeästi eteenpäin ja tästä Paatero on omalta osaltaan nyt vastuun kantanut ja pyytänyt eroa.”

Keskustasta on vaadittu selvitystä Rinteen toimista. Millaiset välit sdp:llä on nyt keskustaan päin?

”Meidän ryhmän osalta hallitus vastaa ihan normaalissa järjestyksessä välikysymykseen ensi tiistaina ja nyt omistajaohjausministeri on jättänyt eronpyyntönsä ja ihan normaalissa järjestyksessä sdp:ssä käynnistyy prosessi uuden ministerin nimittämiseksi. Tässä on ihan selvät askelmerkit eteenpäin ja Rinteellä on eduskuntaryhmän tuki.”

Onko tuki myös laajasti hallituksessa, ja onko Rinteellä myös keskustan tuki? Oletteko käyneet keskusteluja siitä?

”Rinne on selvästi pitänyt tänään tiedotustilaisuuden, jossa edelleen kertonut asioiden laidan, ministeri Paatero on jättänyt eropyyntönsä ja hallitus normaalin prosessin mukaisesti vastaa välikysymykseen yhtenäisenä. Se on täysin selvä asia.”

Sdp:n ensimmäisen kauden kansanedustaja Eskelinen puolestaan toteaa, että häntä vähän harmittaa Paateron puolesta, mutta tämä on tehnyt henkilökohtaisen ratkaisun ja ”sillä mennään”.

Eskelisen mukaan sdp:n eduskuntaryhmässä käytiin keskustelu Posti-kuvion osalta ja hänen mielestään Rinne kävi asian hyvin läpi. Hän huomauttaa, että asiat mutkistuvat pitkittyessään. Eduskuntaryhmällä on Eskelisen mukaan selkeä tieto siitä, että Rinteen näkemys omistajaohjauksesta on ilmoitettu jo ajat sitten.

Eskelinen painottaa, että Rinteellä on eduskuntaryhmän täysi luottamus. Hän huomauttaa, että omistajaohjausministerin salkku ”ei ole niitä helpoimpia”. Lisäksi työmarkkinatilanne lähti hänen mukaansa käyntiin ”aika reippain askelin” PAU:n ja Postin osalta.

”Ei tästä hirmuisesti meidän sisällä eikä kentällä ole painetta ollut. Kyllä se paine tulee opposition puolelta.”

”Meillä on ihan hyvä henki ryhmän sisällä.”

Eskelisen mukaan ensi viikolla palataan siihen, kuka ottaa omistajaohjausministerin salkun Paaterolta. Hän kertoo, että omistajaohjauksesta on keskusteltu ja siihen ehkä pitäisi saada tiukempi ote.

”Meillä varmaan on myös lainsäädännössä jotakin katsottavaa omistajaohjauksen osalta valtionyhtiöiden suuntaan.”

Hän arvelee, että ainakin omistajaohjauksen työkalut pitäisi päivittää.

Eskelisen mielestä Posti-prosessi meni Rinteen osalta hyvin.

”Hän on hyvin selkeästi omistajaohjauksen osalta kertonut, mikä meidän linja on ja että emme hyväksy palkkojen halpuuttamista ja tätä tes-shoppailua. Se viesti on hyvin selkeä ollut pääministerin osalta.”

Hän huomauttaa, että Paaterolla taas on ollut valtavat paineet. Eskelisen mukaan omistajaohjauskokonaisuutta katsotaan omistajaohjauskabinetin osalta ehkä sitten, kun uusi ministeri valitaan.

Mitä Eskelinen sanoo väleistä keskustan suuntaan, ovatko välit hyvät?

”Rinne kertoi meille hyvin rehellisesti ja suoraan, että hallituksen sisällä ei ole mitään ongelmia tämän asian suhteen.”

Välit keskustaan ovat siis kunnossa?

”Kyllä, juuri näin.”