Ulkoasiainministeriössä pitkän uran diplomaattina tehnyt historioitsija Jukka Seppinen arvioi, että sota on jo eskaloitunut yli Venäjän ja Ukrainan välisen sotatilanteen.

”Venäjän harjoittama energiasota on siitä takuuvarma osoitus. Kreml kostaa pakotteiden käytön, jonka perustana ovat kansainvälisen oikeuden ja YK:n normit, siis sääntöpohjaisen kansainvälisen elämän vaatimukset. Venäjä merkittävien energiaraaka-aineiden haltijana, jolle aihe on aina pelkkä voimapolitiikan välinen, on tässä tietenkin vahvoilla. Se voi kiertää hanat kiinni koska tahansa”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Seppisen mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin päämäärä on hahmotettavissa myös arkistolähteiden kautta.

“NKP:n pääsihteeri Leonid Brezhnevin kauden lopuilla ns. kansanrintamapolitiikan epäonnistuttua muodostui uusi globaali tähtäin. Neuvostoliitto otti päämääräkseen tulla ”2000-luvulla maailman rauhan keskukseksi”. Tähän muutokseen liittyi Brezhnevin sotaretki vuoden 1979 lopulla alkanut sotaretki etelään, ensin Afganistaniin. Se oli suunnitelmissa kuitenkin vain välietappi. Tarkoitus oli edetä Välimerelle ja aina Lännen öljyreittien kontrolloimiseen Lähi-Idässä. Sotaretki oli kuitenkin fiasko. Odotan Putinin Ukrainan-sotaretkelle samanlaista loppua.”

Seppinen sanoo suoraan, että Suomessakin Venäjä-sokeus jatkui pitkään.

”Kun Nord Stream 1 oli vielä piirustuspöydällä, Suomen johto piti sitä pelkkänä hyvänä juttuna, ei edes ympäristöuhkana Suomenlahdelle. Venäjä-sokeus jatkui vielä pitkään, kunnes olemme päätyneet tänään kattavaan katastrofaaliseen turvallisuuspoliittiseen energiatilanteeseen”, hän toteaa.

Juuri nyt pääasia on Seppisen mukaan EU:n selviäminen yhtenäisenä kriisistä ja Venäjän paineesta.

“Syyllisten etsiminen ei ole pääasia, vaan selviytyminen. Asiallisesti tilanne on Venäjän suhteen sotatilanteen kaltainen, vaikka armeijat eivät suoraan taistele keskenään itä-länsi-akselilla Ukrainan rajojen ulkopuolella.”