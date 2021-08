Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen arvioi perussuomalaisten Riikka Purran sanoneen ei hallitusyhteistyölle sdp:n kanssa, koska tämä tietää tunteen olevan molemminpuolinen.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja puheenjohtajaehdokas Purra ilmoitti torstaina, että hän ei olisi puheenjohtajana valmis samaan hallitukseen nykyisen sdp:n kanssa.

”Riikka Purra on kuullut, että SDP ei mene hallitukseen ihmisoikeuksia laiminlyövän puolueen kanssa. Silloin on häneltä luontevaa sulkea yhteistyö pois”, Mäkynen kommentoi Twitterissä.

Purra sanoi torstaina puheenjohtajaehdokkaiden tentissä, että ”nykyinen sosialidemokraattinen puolue on kyllä hyvin monessa asiassa lähes vastakohtamme, joten tämänhetkisen puolueen kanssa en [lähtisi hallitukseen]”.

Mäkynen viittaa kommentillaan muun muassa sdp:n eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen lausuntoihin. Tuppurainen tyrmäsi taannoin Riikka Purran puheet siitä, että ”perinteisessä sosialidemokratiassa on myös samanlaisia tavoitteita ja arvoja kuin perussuomalaisissa”.

”Purran käsitys perinteisen sosialidemokratian ja perussuomalaisten yhtäläisyydestä on harhainen. Purran hallituskysymys on maahanmuuttajien vastustaminen. Sdp:n perinne on kansainvälinen solidaarisuus ja ihmisoikeudet. Ei, tässä ei ole mitään yhteistä”, Tuppurainen kommentoi taannoin.

Tuppurainen myös kyseenalaisti aiemmin kesällä perussuomalaisten hallituskelpoisuuden.

