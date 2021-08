Tieto on valtaa. Gripen E:n ohjaamoa hallitsee 19 x 8 tuuman kosketusnäyttö. Näytön eri toimintatiloja voidaan hallita myös perinteisellä HOTAS-teknologialla (Hands On Throttle And Stick), jossa lentäjä käyttää ohjaussauvan ja kaasuvivun pikanäppäimiä. Toisin kuin F-35:ssä, Saab turvautuu ohjaamossa kypäränäytön lisäksi myös perinteiseen HUD-näyttöön.

Kuva: Saab