Kuva: Outi Järvinen

Maskikohu ei vain ota laantuakseen, päinvastoin. Keskiviikkoillan A-Talkissa pääministeri Sanna Marin (sd) ja oppositiojohtaja Petteri Orpo (kok) äityivät riitelemään asiasta ja toistamaan jo tuhat kertaa kuultuja samoja lauseita.

Marin ja Orpo veivät jankkaamisellaan ilmatilan siinä määrin, että keskustan Annika Saarikko ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho olivat varmasti turhautuneita. Halla-aho lohkaisikin, että maskiasiasta voitaisiin jo mennä eteenpäin.

Saarikko näytti kyllästyneeltä koko kuohuntaan Säätytalolle saapuessaan.

”Aamulla mediaa selatessa huomasin, että kaikki eivät ole viime yönä nukkuneet, vaan käyneet yhteiskunnallista keskustelua sosiaalisen median välityksellä”, Saarikko sanoi.

Huomio on siirtynyt nyt entistä vahvemmin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurusta (sd) pääministeri Mariniin, joka kertoi tänään pyytäneensä kirjallista selvitystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajalta Markku Tervahaudalta THL:n maskikannasta.

Tervahauta on hämmentänyt koko keskustelua paitsi keväällä, myös nyt tuoreen kohun keskellä. Viimeöinen Tervahaudan, Marinin ja THL-organisaation tviittailu herättää jo laajaa ihmetystä, ja syystäkin. Myös Saarikko piikitteli siitä toimittajien edessä.

Tervahaudan Twitter-kommentin voi tulkita niin, ettei hänen mielestään THL ole tehnyt varsinaista päätöstä maskikannasta, vaan kyse on ollut vain asiantuntija-arvioista. Marin taas on viestinyt hallituksen nojanneen THL:n viralliseen kantaan.

"Asiantuntijamme ja viranhaltijamme ovat olleet VN:n ja ministeriöiden käytettävissä, tehtävien mukaisesti, tukemassa valmistelua ja päätöksentekoa. Kyse on tällöin yleensä asiantuntija-arvioista ja -näkemyksistä. Laitoksen kanta perustuu esittelystä tehtyihin päätöksiin”, Tervahauta tviittasi.

Sen sijaan THL organisaationa toteaa, että ”THL ei keväällä esittänyt virallisen maskisuosituksen antamista”.

Tervahauta tviittasi kello 10:n jälkeen tänään torstaina Marinin olevan oikeassa siinä, että THL ei esittänyt keväällä yleisen maskisuosituksen antamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila puuttui keväällä nopeasti Tervahaudan ulostuloon maskeista ja sanoi sen olevan yksityisajattelua. Huomionarvoista on, että eilisessä tiedotustilaisuudessa kansliapäällikkö Varhila epäsuorasti ripitti Tervahautaa. Varhilan mukaan on pidettävä mielessä, milloin kansliapäällikkö edustaa henkilökohtaista linjaansa ja milloin koko organisaation linjaa, ja yleisempää on, että kun kansliapäällikkö tai pääjohtaja jotain sanoo, kyse on koko organisaation kannasta.

Keskustelu on mennyt jo niin absurdille tasolle, että Marinin selvityspyyntö Tervahaudalle on ymmärrettävä.

Nyt syntynyt tilanne hyödyttää Marinia, sillä se kääntyy niin, ettei kyse olekaan enää hallituksen, vaan nyt THL:n kannan epäselvyydestä.

Suuri kysymys tällä hetkellä on se, onko THL:ssä sisäinen ristiriita asian kanssa. Iltalehti kertoi huhtikuussa Tervahaudan yrittäneen saada maskikantansa ajettua THL:n viralliseen linjaukseen – siinä onnistumatta.

”On hieman hankalaa, kun pääjohtaja toimii toisin kuin johtamansa laitos”, THL:n työntekijä sanoi Iltalehdessä.

”Pääjohtajan kannattaisi luottaa alaistensa ammattitaitoon eikä lähteä sooloilemaan.”

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

LUE MYÖS: