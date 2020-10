Oikeustieteilijät Kaarlo Tuori ja Martin Scheinin tuovat Helsingin Sanomissa esiin, että hallitukselle ongelmia tuottaneen tartuntatautilain pikaisen muuttamisen vaihtoehto olisi poikkeusolojen julistaminen Suomeen ja valmiuslain käyttöönotto uudelleen.

LUE MYÖS Sanna Marinin hallituksen koronatestifiasko – Näin Timo Harakka nöyrtyi perustuslain edessä

Kaksikko kertoo HS:lle, että lainsäädännön muuttaminen pistemäisesti ja väliaikaisesti tiettyä poikkeuksellista tarkoitusta varten on ongelmallista. Hallitus on pyrkinyt toimimaan näin muuttamalla tartuntatautilakia vastaamaan pitkittyvän koronakriisin luomiin haasteisiin, mutta on saanut lainsäädännön puutteista ja perustuslaillisista ongelmista rankkaa kritiikkiä ja joutunut itsekin myöntämään ongelmat.

Tuorin ja Scheininin mukaan hallitus on yrittänyt luoda tartuntatautilaista eräänlaista ”pienoisvalmiuslakia”, ja tätä ratkaisua kaksikko ei pidä hyvänä. Scheinin tiivistää sanomansa Twitter-viestissä.

”Jos maassa oikeasti on tartuntatautikriisi, on pienempi paha ottaa valmiuslaki oikeusvaltiotakeineen uudelleen käyttöön kuin tehdä tartuntatautilaista valmiuslain sekundaversio”, hän kirjoittaa.

Tuori muistuttaa HS:ssa, että valmiuslain toimivaltuuksiin tulisi turvautua vasta silloin, jos normaalilainsäädännön, kuten tartuntatautilain, valtuudet eivät riitä. Toimivaltuusperiaatteet ”ymmärretään kuitenkin väärin, jos normaalilainsäädäntöön, kuten tartuntatautilakiin, lisätään poikkeusolojen toimivaltuuksista säännöksiä, jotka vielä saattavat olla määräaikaisia”, hän sanoo.

Poikkeusolot ja valmiuslaki saattaisivat olla virhealtista pikalainsäädäntöä parempi vaihtoehto, koska ”poikkeusoloja varten säädetty valmiuslaki sisältää pidäkkeitä ja kynnyksiä, joiden tarkoituksena on estää valtuuksien harkitsematon ja liiallinen käyttö ja varmistaa eduskunnan kontrolli”, Tuori sanoo HS:lle.

Valmiuslain edellyttämien poikkeusolojen yksi määritelmä on hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Scheininin mukaan valmiuslaki voitaisiin ottaa nyt käyttöön puhtaasti tartuntatautikriisin nojalla.

Sanna Marinin (sd) hallitus töppäsi lainvalmistelussaan poikkeuksellisen raskaasti, kun se vei eduskuntaan ulkomaalaisten korona-ajan Suomi-matkailua koskevan lakiesityksen, jonka perustuslakivaliokunta ampui viime viikolla tylysti alas ja palautti uuteen valmisteluun. Ehdotus laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta oli perustuslakivaliokunnan mielestä ”vielä niin keskeneräinen ja siihen sisältyi perusoikeusnäkökulmasta sellaisia puutteita”, ettei se tarjonnut perustaa asian käsittelylle eduskunnassa.

Lue tästä jutusta, miten liikenneministeri Timo Harakka (sd) selittää ongelmia ja kertoo, miten asiassa aiotaan nyt edetä.

LUE SEURAAVAKSI: