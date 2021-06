Britannian pääministeri Boris Johnson on uhannut maansa jättävän brexit-sopimuksen noudattamatta, jos EU ei tule vastaan Pohjois-Irlantiin liittyvässä kiistassa.

Britannia ja EU sopivat brexitin yhteydessä vuonna 2019, että Pohjois-Irlanti pysyy osana EU:n sisämarkkinoita. Tavoitteena oli estää rajan muodostuminen Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välille. Samalla tulliraja päätettiin siirtää Pohjois-Irlannin ja Britannian välille Irlanninmerelle. Nyt kiistellään muun muassa siitä, millaisia kontrolleja rajalla pitäisi olla.

Boris Johnson varoitti lauantaina, että Britannia irtisanoo sopimuksen yksipuolisesti.

”Jos tätä noudatetaan edelleen, meille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin artikla 16. Olen puhunut ystäviemme kansaa täällä (G7-kokouksessa), mutta näyttää siltä, etteivät he ymmärrä Britannia on yksi maa ja yksi alue”, Johnson sanoi Sky Newsille.

Artikla 16 sallii kumman tahansa osapuolen puuttua brexit-sopimuksen sisältöön, jos sen katsotaan aiheuttavan vakavia taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristöllisiä ongelmia.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron varoitti Johnsonia lauantaina Britannian toimien seurauksista. Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on varoittanut Johnsonia ja katsonut, että Britannian toiminta vaarantaa Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen eli niin sanotun pitkänperjantain sopimuksen, joka solmittiin vuonna 1998.

”Pitkänperjantain sopimus ja rauha ovat tärkeimmät asiat. Olemme neuvotelleet sopimuksen, joka turvaa tämän, se on allekirjoitettu ja ratifioitu. Haluamme ylläpitää parhaita mahdollisia suhteita Britannian kanssa, mutta molempien osapuolten on noudatettava sitä, mitä on sovittu”, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi lauantaina Twitterissä.

