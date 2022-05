Eduskunta on aloittanut tänään kymmeneltä keskustelun valtioneuvoston selonteosta, jossa esitetään Suomen liittymistä Pohjois-Atlantin liittoon Natoon.

Ensin alkuun kuullaan pääministeri Sanna Marinin (sd) esittelypuheenvuoro ja sen jälkeen ryhmäpuheenvuorot, joihin lasketaan menevän kaikkiaan noin yksi tunti. Sitä seurannee debattiosuus, joka vienee myös noin tunnin.

Noin puolilta päivin alkaisivat lähetekeskustelun varsinaiset puheenvuorot. Jos niitä ei ole saatu pidettyä yöllä kello kahteen mennessä, istunto jatkuu huomenna.

Historiallisessa keskustelussa pidetään ainakin 147 puheenvuoroa. Keskustelun alettua puheenvuoroja on tullut yhä lisää, joten tilanne elää. Lukemaan on laskettu mukaan pääministerin puheenvuoro sekä ryhmäpuheenvuorot. Määrä on kuitenkin suuri, kun kansanedustajia on 199 pois lukien puhemies.

Puhemiesneuvosto on päättänyt, että kansanedustajien ennakkoon varaamat puheenvuorot ovat enimmillään viiden minuutin mittaisia, eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg kertoo.

Tällöin käytännössä kaikilla kansanedustajilla olisi mahdollisuus lausua Suomen Nato-jäsenyydestä näkemyksensä eduskunnan suuressa salissa.

”Ne ovat vain ennakkoon varatut puheenvuorot. Myös keskustelun aikana voi pyytää puheenvuoroja”, Hindsberg sanoo.

Lähetekeskustelu voi venyä periaatteessa vaikka kuinka pitkäksi. Tiettävästi eduskunnassa on kuitenkin yritetty varmistaa, ettei keskustelu veny päiväkausien mittaiseksi.

Lähetekeskustelusta eduskunnan Nato-päätös menee ulkoasiainvaliokuntaan, joka valmistelee jo mietintöään valmiiksi. Se tulee ainoaan käsittelyyn suureen saliin, missä äänestetään Suomen Nato-jäsenyydestä, jos valiokunnan mietintöön tulee vastaehdotus.

Ennakkotietojen mukaan eduskunnan valtaenemmistö olisi valmis äänestämään Nato-jäsenyyden puolesta. Yleisesti odotetaan, että eduskunnan Nato-käsittely olisi valmis tiistaina.

Eduskunnasta Nato-päätös menee tasavallan presidentin hyväksyttäväksi valtioneuvoston esityksestä.

Sen jälkeen seuraisi Suomen virallinen hakemus puolustusliitto Naton jäseneksi, mikä voisi tapahtua huomenna tiistaina samanaikaisesti Ruotsin kanssa.

Maanantaina eduskunnan kello 22:n aikaraja ei ole voimassa, ja istunto päättyy viimeistään kello 02.00. Tarvittaessa käsittely jatkuu huomenna tiistaina, jolloin myös varaudutaan kello 02:een jatkuvaan keskusteluun.