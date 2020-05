Sosiaali- ja terveysministeriön asettama koronaepidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmä julkaisee tänään perjantaina ensimmäisen viikkoraporttinsa epidemiatilanteesta Suomessa. Esimakua saatiin hallituksen ja terveysviranomaisten tiedotustilaisuudessa, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esitteli oheista listaa hybridistrategiassa käytetyistä seurantamittareista.

Epidemian mittareita esitteli tilaisuudessa THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen. Hybridistrategian mittareita ovat epidemiologiset, lääketieteelliset ja toiminnalliset mittarit.

Uusien tapausten ilmaantuvuutta tarkkaillaan liukuvalla viikkokeskiarvolla, joka on Puumalaisen mukaan hyvä mittari siihen, mikä viruksen ”tämänhetkinen aktiivisuus väestössä on”.

”Kun tässä on verrattu kahden peräkkäisen viikon keskiarvoja, nähdään että muutos ilmaantuvuudessa on -1,8. Se kertoo siitä, että epidemia jatkaa hidastumistaan.”

Covid-19-taudista jo parantuneissa näkyy myös selvä nousu. Parantuneita on Suomessa jo yli 4000.

”Eli enemmän ja enemmän ihmisiä paranee covid-19-taudista.”

Myös lääketieteellisissä mittareissa näkyy myönteinen kehitys, kun sekä akuuttisairaalahoidossa olevien että tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on laskenut.

Covid-tautiin kuolleita on nyt Suomessa 284, ja tämä luku Puumalaisen sanoin valitettavasti mutta luonnollisesti jatkaa vielä nousuaan, kun ihmisiä yhä sairastuu ja hoidossa taudin vuoksi.

Listassa näkyvät hoidon tarpeen ennusteet ovat myös laskusuunnassa. Uusien sairaalahoitojaksojen ennuste tulevalle viikolle on nyt 62-86, kun luku viikko sitten oli Puumalaisen mukaan 92. Myös tehohoidon tarpeen viikkoennuste on laskenut edellisen viikon lukemasta 22 välillä 11-19.

Listassa oleva tartuttavuusluku on niin sanottu efektiivinen tartuttavuusluku (R), joka kuvaa keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden epidemian nykyvaiheessa. Raportissa ilmoitetaan väli, jolla tämän hetkinen tartuttavuusluku on 90%:n todennäköisyydellä. Luku on arvioitu HYKS-erikoisvastualueen tiedoista. Muilla alueilla luku on suunnilleen yhtä suuri, THL kertoo.

Tautipiikki vältetty

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiedotustilaisuudessa, että Suomi on toistaiseksi onnistunut ”välttämään tautipiikin” rajoitustoimien ja kansalaisten vastuullisen käyttäytymisen ansiosta.

Pääministeri korosti muutamaankin otteeseen, että hallitus ei halua viruksen leviävän eikä tähtää niin sanotun laumasuojan syntymiseen niin, että viruksen annettaisiin levitä.

”Tavoite viruksen leviämisen estämisestä tarkoittaa, että emme halua viruksen leviävän. Emme halua, että ihmiset altistuvat virukselle ja sen aiheuttamalle taudille, joka on osalla sairastuneista erittäin vakava. Siksi olemme asettaneet kovia rajoitustoimia jo hyvin varhaisessa vaiheessa epidemiaa ja siksi rajoitustoimia on yhä käytössä”, Marin sanoi.

Samalla kun joitain rajoituksia höllätään, riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä halutaan yhä suojella taudilta. Tältä osin pääministeri vetosi myös ihmisten omaan vastuuseen ja päätöksentekoon.

”Olemme antaneet suosituksen esimerkiksi ikääntyneille välttää fyysisiä kontakteja muihin ihmisiin mahdollisuuksien mukaan. Olemme kuitenkin samalla korostaneet, että jokainen itse arvioi ja harkitsee, miten suositusta noudattaa”, Marin sanoo.

”Mikäli ikääntynyt kokee, että lapsenlapsen tapaaminen on tärkeämpää kuin suojata omaa terveyttä mahdolliselta altistumiselta virukselle, on näin mahdollista toimia. Hallitus ei sitä kuitenkaan nykyisen tiedon valossa voi suosittaa.”

