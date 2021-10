Metsäteollisuuden työmarkkinakäänteissä sivuja riittää pitempääkin romaaniin.

Metsäteollisuus ry:n sääntöjä muutettiin viime vuonna niin, että yhdistys irtautui työehtosopimustoiminnasta. Vastuu työehdoista siirtyi yritystasolle. Metsäteollisuuden nykyiset sopimukset ovat päättymässä tämän vuoden lopussa.

Työmarkkinatalvesta on ennustettu myrskyisää. Teknologiateollisuudessa sopimukset ovat päättymässä jo marraskuun lopussa. Syksyn avainkysymyksiä teknologiateollisuudessa on, kuinka moni alan yritys liittyy Teknologiateollisuuden työnantajien jäseneksi. Katse on ollut siinä päästäänkö alalla pikku hiljaa neuvottelupöytään asti.

Nyt metsäteollisuudesta painettiin ohi aikataulussa. Paperiliitto ja Stora Enso ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen uudeksi yrityskohtaiseksi työehtosopimukseksi. Ilmoitus oli yllätys siinä mielessä, että nykyisen sopimuksen päättymiseen on miltei kolme kuukautta.

Useita vaikutuksia

Neuvottelutuloksella on helppo nähdä useita vaikutuksia. Metsäteollisuudessa pelikuvio on nyt siis, se että Paperiliitolla on sopimus Stora Enson kanssa ja neuvottelut menossa Metsä Groupin ja useiden pienempien toimijoiden kanssa. UPM:n kanssa Paperiliiton neuvottelut ovat puolestaan juntturassa lähtötelineissä. Voi sanoa, että pelilauta metsäteollisuudessa on todella mielenkiintoisessa asennossa. Stora Enson neuvottelut muiden ammattiliittojen kanssa jatkuvat.

Stora Enson ja Paperiliiton sopimuksella on myös laajempia vaikutuksia. Palkankorotukset kahtena ensimmäisenä vuonna ovat noin 1,9 prosenttia ja kolmantena vuonna noin 0,9 prosenttia. Lisäksi sopimuksessa on tekstimuutoksia.

Sopimuksen kustannusvaikutusta, jonka suuruusluokka ainakin tiedotteen perusteella vaikuttaa olevan kahden prosentin luokkaa vuositasolla, tutkitaan nyt työmarkkinoilla todella tarkkaan eri neuvottelupöydissä. Kun uudessa tilanteessa ollaan, on hyvä kysymys voiko iso yrityskohtainen sopimus olla luomassa niin sanottua yleistä linjaa työmarkkinoille. Vaikeutena tässä on se, että ulkopuolisen on hyvin vaikea arvioida erilaisten tekstimuutosten kustannusvaikutuksia.

