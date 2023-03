Hallituspuolue vihreät tavoittelee energiavisiossaan hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Sen jälkeen Suomen on oltava puolueen mukaan hiilinegatiivinen.

Vihreät asettaa eräpäivät fossiilisille polttoaineille ja turpeelle energiantuotannossa ja liikenteessä. Liikenteen päästöt on vähintään puolitettava vuoteen 2030 mennessä ja liikenteen on oltava kokonaan päästötöntä viimeistään vuoteen 2045 mennessä, vihreät linjaa.

Turpeen energiakäytöstä on luovuttava vihreiden mielestä viimeistään keväällä 2029 eli samaan aikaan kivihiilen kanssa, öljystä ja maakaasusta sähkön ja lämmön tuotannossa vuoteen 2035 mennessä ja fossiilisista öljytuotteista liikenteessä 2030-luvun loppuun mennessä.

”Ilmastokriisiin vastaaminen vaatii tekoja ja fossiilisista energialähteistä on päästävä eroon. Keinovalikoiman on syytä olla monipuolinen. Fossiilisten polttoaineiden yritys- ja verotukien alasajosta vuoteen 2030 mennessä tulee luoda suunnitelma ja turpeen hiilidioksidiverotus tulee nostaa samalle tasolle muiden polttoaineiden kanssa”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne toteaa tiedotteessa.

Kun akuutti elinkustannuskriisi väistyy, fossiilisten polttoaineiden veroja tulisi vihreiden mukaan korottaa ja sitoa verotasot indeksiin, jotta ohjausvaikutus ei heikkene. Turpeen hiilidioksidiverotus tulisi nostaa samalle tasolle muiden polttoaineiden kanssa, vihreät katsoo. Veronkorotusten aiheuttama hinnannousu tulisi vihreiden mukaan kompensoida pienituloisille sosiaaliturvan korotuksilla.

Tuulivoima tulisi yli 12-kertaistaa

Vihreiden visiossa keskeisessä roolissa ovat tuuli ja aurinko, erityisesti tuulivoiman osuus sähköntuotannosta kasvaisi merkittävästi. Kun vuonna 2020 tuulivoimaa tuotettiin 8,1 terawattituntia, vuoteen 2035 mennessä luvun pitäisi vihreiden mielestä kasvaa 100 terawattituntiin, eli yli 12-kertaistua. Kasvu tuotettaisiin etenkin merituulivoimalla, ja vihreät haluaa, että kiinteistövero aluevesillä laskettaisiin maatuulivoiman kanssa samalle tasolle.

Vihreät haluaa kasvattaa myös aurinkoenergian tuotantoa jopa 60-kertaiseksi nykyisestä 0,3 terawattitunnista vuoteen 2035 mennessä. Vihreiden tavoite on vähintään kymmenkertaistaa aurinkosähkön tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Aurinkopaneelien hankinnan ja asennuksen arvonlisävero tulisi vihreiden mielestä laskea nollaan.

”Tuulivoiman tuotanto on jo kasvanut räjähdysmäisesti. Myös aurinkovoimassa on valtava potentiaali, ja se tasaa osaltaan tuulivoiman tuotannon vaihtelua vuositasolla. Aurinkosähkön teollisen mittakaavan investoinnit pitää nyt saada kiinteistöjen kattopaneeliasennusten ohella vauhtiin. Alan toimijat ovat valmiina miljardien investointeihin jo lähivuosina”, Harjanne sanoo.

”Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeille selvitetään jo nyt hankkeita miljardien eurojen arvosta. Tällä hetkellä suunnitteilla on 13 merituulivoimaprojektia, joiden teho on yhteensä lähes 13 500 megawattia. Vertailun vuoksi Olkiluoto 3:n teho on 1 600 megawattia. Tuulivoimarakentamisen kotimaisuusaste on korkea, jolloin myös suuri osa investointirahoista jää Suomeen”, toteaa puolestaan vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

Mukana modulaariset pienydinvoimalat

Vaikka modulaariset pienydinvoimalat eivät ehtisi merkittävästi auttaa vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa, ne voivat vihreiden mielestä auttaa sitä seuraavien vuosien hiilinegatiivisuustavoitteiden saavuttamisessa. On hyvä varautua uusiin ydinenergiaratkaisuihin päivittämällä ydinenergialakia turvallisuudesta tinkimättä, puolue linjaa.

Harjanne huomauttaa, että viime vuosikymmenenä puun poltto on lisääntynyt Suomessa ja samalla ”nielumme romahtanut”. Vihreiden visiossa puun poltto vähenisi merkittävästi ja kaikki uudet investoinnit pitäisi ensisijassa tehdä polttoon perustumattomiin teknologioihin, Harjanne kertoo.

Vihreiden mielestä esimerkiksi rakentamiseen ja paperin valmistukseen kelpaavaa ainespuuta ei pidä ohjata polttoon.

”Ainespuun teolliselle poltolle pitääkin säätää vero sekä ottaa käyttöön muita ohjauskeinoja, jotka hillitsevät parempaan käyttöön kelpaavan puun energiakäyttöä ja kannustavat polttoon perustumattomiin ratkaisuihin”, vihreät kirjoittaa visiossaan.

Vihreiden mielestä uusille patohankkeille ei ole Suomessa enää tilaa, sillä sähköntuotantoon soveltuvat joet on jo pitkälti padottu.

”Vaelluskalojemme suojelemiseksi uusia voimaloita ei tule rakentaa. Vanhoille voimaloille tulee asettaa tiukat velvoitteet toteuttaa luonnonmukaisen kaltaisia kalateitä, ja merkitykseltään vähäisiä vesivoimaloita on purettava”, vihreät toteaa maanantaina julkaisemassaan energiavisiossa.