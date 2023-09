Lähes kaikki adjektiivit on jo käytetty kuvaamaan rakennustoiminnan ja asuntokaupan pysähdystä. Oppositiojohtaja, vastikään SDP:n puheenjohtajaksi valittu Antti Lindtman ei tee poikkeusta.

”Pysähdys, joka nyt nimenomaan asuntorakentamisen puolella nähdään, on järisyttävä. Tästä on tulossa rakentamiseen, jos mitään ei tehdä, todellinen kriisivuosi”, Lindtman sanoo.

Esimerkiksi rakennusteollisuudesta on arvioitu, että työllisten määrä on vähenemässä jopa 20 000:lla. Kohonneet korot ja kustannukset ovat tulpanneet kansalaisten halua ottaa lainaa. Lindtmanin mukaan vyyhti purkautuu käynnistämällä asuntokauppa.

Fakta Asuntokauppaa tuettu verovaroin Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeutta alettiin vähentää vuodesta 2011 alkaen ja tänä vuonna se poistui kokonaan. Viime vuonna kaikista asuntoaloituksista Ara-tuotannon osuus oli noin 15 prosenttia, mikä on pienin osuus vuoden 2007 jälkeen. Asuntoaloituksia oli yhteensä 39 000. Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia huhti-kesäkuun 2023 aikana yhteensä 7,9 miljoonaa kuutiometriä, joka oli 35 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

”Hallituksen pitäisi herätä, ja nyt on kiire. Se on selvää, että isoin voima on EKP:n korkopäätöksillä, mutta nyt ei pidä nostaa käsiä pystyyn vaan tarvitaan vaikuttavia täsmätoimia”, Lindtman sanoo.

Hän ehdottaa osittaista paluuta aikaan, jolloin valtio tuki asuntolainan ottamista. Lindtmanin mukaan tilanne on niin kriittinen, että vanhat konstit olisi otettava käyttöön.

”Ratkaisevaan asemaan nousevat ensiasunnon ostajat. Sen vuoksi ehdotan, että otettaisiin käyttöön määräaikainen korkovähennys. Ensi vuonna, ensiasunnon ostajille, palautettaisiin korkovähennys esimerkiksi viiden vuoden ajaksi. Vähennys voisi olla 30—50 prosenttia asuntolainojen koroista”, Lindtman ehdottaa.

Viiden vuoden määräaikaa hän perustelee sillä, että tuohon kohtaan osuu korkojen kuormittavin jakso.

Tämä on lyhennelmä Kauppalehdessä julkaistusta Antti Lindtmanin haastattelusta. Lue koko artikkeli graafeineen tästä linkistä.