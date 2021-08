Suomen hallitus seuraa tiiviisti Afganistanin tilannetta ja jatkaa ponnisteluja vaarassa olevien pelastamiseksi, toteaa pääministeri Sanna Marin (sd).

Hän otti kantaa lyhyesti kantaa ”surullisiin uutisiin” sdp:n kesäkokouksessa tänään.

”Talebanin valtaan paluu on järkyttänyt meitä kaikkia. Suomi on ollut mukana tukemassa Afganistania koko viimeisen 20 vuoden ajan. Maa oli viime vuodet suurin kehitysyhteistyökumppanimme ja olemme osallistuneet kansainväliseen kriisinhallintaan, joka on vaatinut monelta suomalaiselta myös henkilökohtaisia uhrauksia”, Marin totesi puheessaan kesäkokouksessa.

Marinin mukaan kansainväliseltä yhteisöltä tarvitaan nyt saumatonta yhteistyötä naisten ja siviilien oikeuksien turvaamiseksi.

”Olemme tehneet paljon työtä tasa-arvon toteutumisen ja ihmisoikeuksien eteen, ja tätä työtä meidän on jatkettava.”

Suomi on aikeissa evakuoida perheineen 170 afganistanilaista, jotka ovat työskennelleet Suomelle, EU:lle ja Natolle.

”Tilanne Afganistanissa on vakava. Meidän on varmistettava, että kaikki Afganistanissa parhaillaan olevat Suomen kansalaiset saadaan maasta turvallisesti pois. Valtioneuvosto on tehnyt myös päätöksiä, että Suomen, EU:n ja Naton palveluksessa työskennelleitä afgaaneja perheineen voidaan tuoda Suomeen", pääministeri sanoi tänään.

Nostaako Suomi nyt pakolaiskiintiötä?

Marinilta kysyttiin, tulisiko Suomen pakolaiskiintiötä nostaa Afganistanin tilanteen takia. Marinin mukaan asia ei ole vielä ajankohtainen, vaan nyt katsotaan akuuttia tilannetta.

”Myöhemmin varmasti keskustelua käydään erinäisistä asioista”, Marin sanoi ja viittasi hallitusohjelmaan, jossa on kirjaus pakolaiskiintiön nostosta.

”Näitäkin päätöksiä on aiemmin tehty, mutta me emme ole Afganistanin osalta vielä tässä tilanteessa, vaan nyt reagoimme tähän akuuttiin tilanteeseen.”

Pari vuotta sitten laaditun hallitusohjelman mukaan kiintiöpakolaisten määrä nostetaan vuonna 2020 vähintään 850 tasolle ja tämän jälkeen arvioidaan vuosittain kiintiöpakolaisten määrä välille 850–1 050 ottaen huomioon turvapaikanhakijoiden määrä.

Tilanne Afganistanissa on Marinin mukaan hyvin haastava ja siitä piirtyy ”huolestuttava ja hälyttävä kuva”. Nyt tarvitaan hänen mukaansa vahvaa kansainvälistä yhteistyötä, jotta tilanteen ei anneta heiketä niin, että ihmisten ihmisarvo olisi uhattuna.

EU:n sisällä ja kansainvälisillä areenoilla käydään Marinin mukaan keskustelua Afganistanin tilanteesta.