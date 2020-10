Tällä viikolla vietetään digiturvaviikkoa. Digi- ja väestötietoviraston kampanjan yhteydessä järjestettiin torstaina webinaari, jossa puhuttiin Koronavilkusta ja siihen liittyvistä tietosuojakysymyksistä.

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoi, että sovelluksen ensimmäinen versio löytyy yhä merkittävästä osasta puhelimia.

”Sovelluskauppojen tilastoihin perustuvan arviotiedon mukaan sovelluksen ensimmäinen versio löytyy vielä 200 000 puhelimesta, eli sovellusta ei ole päivitetty”, Yrttiaho sanoi.

Yrttiahon mukaan tämä voi johtua siitä, että käytössä on yritysten laitteita, joihin päivitystä ei ole vielä hankittu tai yksityishenkilö itse ei ole sovellusta päivittänyt.

Kaikkiaan Koronavilkku-sovellusta on Suomessa ladattu Yrttiahon mukaan 2,5 miljoonaa kertaa 2,4 miljoonalla eri laitteella.

Näin varmistat, että käytössäsi on tuorein versio

Siirry sovelluskauppaan. Syötä hakuun Koronavilkku. Valitse Koronavilkku-sovellus listalta. Napauta Päivitä. Jos tätä valintaa ei näy, on puhelimessasi tuorein versio ja vaihtoehtona on vain Avaa.

Jos puhelimessa on käytössä automaattiset päivitykset, pitäisi myös Koronasovellus pysyä päivitettynä aina.

Vältä ongelmat

Ongelmien välttämiseksi kannatta varmistaa, että käytössä on Koronavilkun tuorein versio.

Koronavilkun kehittäneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä kertoi samassa tilaisuudessa, että sovellustukeen yhteyttä ottaneilta kysytäänkin ensimmäiseksi, jos jotain ongelmia ilmenee, ovatko he päivittäneet sovelluksen.

Jos taas puhelin vaihtuu, neuvoo Yrttiaho pitämään vanhan puhelimen tallessa ainakin viikon ajan, sillä Koronavilkun keräämät tiedot eivät siirry vanhasta puhelimesta uuteen.

Avaimet eivät kerro altistumisesta

Keskustelussa käytiin myös läpi sitä, mitä niin sanotut avainosumat tarkoittavat. Joitain käyttäjiä on huolestuttanut se, ettei sovellus anna ilmoitusta altistumista, vaikka avainosumia onkin listattu puhelimessa.

Yrttiaho kertoo, että avainosumat tarkoittavat tilanteita, joissa Koronavilkun käyttäjä on kohdannut henkilön, joka on ilmoittanut tartunnasta. Tilanne on kuitenkin ollut sellainen, ettei altistumista ole voinut tapahtua.

”Yksi avainosuma voi tarkoittaa, että joku on mennyt esimerkiksi pyörällä ohi tai on oltu samassa tilassa 10 metrin päässä tietyn aikaa, eikä riskiä altistumiselle ole.”

Jos avainosumia on useampia, ei tämä tarkoita myöskään sitä, että henkilö olisi kohdannut monta sairastunutta, vaan sama henkilö on voinut tulla vastaan useampaan kertaan. Yrttiaho kertoo, ettei avainosumien avulla voi päätellä kohtaamispäivää.

Englannissa vastaava sovellus antaa näistä avainosumista myös ilmoituksen. Tällaiseen ratkaisuun ei ole Suomessa päädytty.

”Englannissa vastaavan sovelluksen kohdalla on tehty valinta siitä, että ilmoitus tulee avainosumista, eli läheltä piti -tilanteista. Vähän ajan päästä voi kuitenkin tulla ilmoitus, että sovellus on käynyt tämän läpi, eikä vaaraa ole”, Köykkä tarkensi.

Altistumistilanne syntyy tämänhetkisten mittareiden mukaan, jos henkilö on ollut alle kahden metrin etäisyydellä henkilöstä vähintään 15 minuutin ajan.

Näin näet avainosumat

iPhone:

Mene puhelimen asetuksiin ja valitse Altistusilmoitukset. Paina kohdasta Altistuslokin tila. Valitse Altistustarkistukset ja tunnistaudu. Valitse aikaleima ja tarkista Avainosumien määrä.

Android:

Mene puhelimen asetuksiin ja valitse Google (Googlen asetukset). Paina kohdasta COVID-19-altistumisilmoitukset. Valitse Altistumistarkistukset ja tunnistaudu. Valitse aikaleima ja tarkista Avainosumien määrä.

Ensimmäisenä listalla näkyvä annettujen avainten määrä viittaa koko Suomeen. Se ei kuitenkaan kerro tarkkaan, kuinka monta ilmoitusta tartunnasta on tehty tiettynä aikana Suomessa, koska yksi tartuntailmoitus voi tuottaa kerralla 1–14 avainta.

