Kuva: Nina Liashonok/Ukrinform via ZUMA Press Wire

Kaksi naista Odessassa katsoo taloa, johon on osunut venäläinen ohjus.

Ukrainan sota. Kaksi naista Odessassa katsoo taloa, johon on osunut venäläinen ohjus.

Ukrainan sota. Kaksi naista Odessassa katsoo taloa, johon on osunut venäläinen ohjus.

Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) julkaisu varoittaa, että Ukrainalla on kaksi suurta uhkaa sodan mahdollisen voiton jälkeen. Yksi on se, että lännen turvatakuut osoittautuvat hatariksi ja väliaikaisiksi, eikä Ukrainalla ole realistista mahdollisuutta päästä puolustusliitto Naton jäseneksi.