Finanssivalvonta selvitti, noudattiko Helsingissä toimiva Alami Services lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Yritys tarjoaa rahanvälitystä ja sillä on toimisto sekä toimipiste Helsingissä.

Viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan yrityksen kaikki rahanvälitys tapahtui käteisenä. Asiakkaat käyvät henkilökohtaisesti tekemässä käteisrahalähetyksen yrityksen toimipisteissä. Yhtiö on kertonut kuljettavansa käteisvarat kohdemaahan itse.

Esimerkiksi toissa vuonna yrityksen rahalähetyksiä meni muun muassa Somaliaan, Keniaan, Etiopiaan, Turkkiin, Sudaniin ja Saudi Arabiaan.

Toimintaa kutsutaan hawalaksi. Se on satoja vuosia käytössä ollut tapa, joka perustuu luottamukseen. Rahansiirto tapahtuu ilman pankkitilejä niin, että eri maissa olevat toimijat maksavat sekä ottavat rahaa vastaan.

Suomessa viranomaiset ovat arvioineet Hawala-välittäjät korkeimpaan riskiluokkaan terrorismin rahoituksessa.

Finanssivalvonnan selvityksessä oli mukana yrityksen 15 henkilöasiakasta, jotka se valitsi yrityksen 50:n suurimman rahanlähettäjän joukosta.

Rahanpesuilmoituksia laiminlyötiin

Finanssivalvonta toteaa raportissaan, että Alami Services luokitteli kaikki asiakkaat kuuluvaksi samaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiluokkaan, mitä Fiva piti ongelmallisena. Lisäksi Fivan mukaan yhtiön sisäisissä ohjeistuksissa oli ristiriitaisuuksia, eli ohjeistukset eivät olleet linjassa keskenään.

Suurimmat puutteet yrityksen toiminnassa liittyivät ilmoitusvelvollisuuteen. Fivan mukaan yritys ei ollut noudattanut lakia, jonka perusteella tietyn summan ylittävästä lähetyksestä olisi pitänyt tehdä ilmoitus keskusrikospoliisin yhteydessä toimivalle rahanpesun selvityskeskukselle.

Yrityksellä oli tarkasteluajanjaksolla rahanvälitystapahtumia, joiden arvo oli vähintään tuhat euroa sekä useita tapauksia, joissa yrityksen asiakkaat olivat tehneet useamman erillisen toisiinsa yhteydessä olleen rahalähetyksen, joiden yhteenlaskettu arvo on ollut vähintään tuhat euroa.

Laiminlyönnit olivat vakavia

Fivan mukaan yrityksellä oli tarkastelujaksolla kaikkiaan yli 60 sellaista rahavälitystapahtumaa, josta olisi pitänyt tehdä rahanpesuilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.

Yrityksestä selitettiin rahalähetyksiä muun muassa sillä, että Somaliassa on tyypillisesti yksi vastuuhenkilö, joka huolehtii perheen tai suvun talousasioista. Yritys kertoi lisäksi, että tarkastuksen jälkeen on päätetty perustaa rekisteri niitä tilanteita varten, joissa isoilla perheillä on yksi vastaanottajaosoite.

Finanssivalvonta pitää rahanpesuilmoitusten laiminlyöntejä erittäin vakavana.

Finanssivalvonta toteaa raportissaan, että vaikka hawala-toiminnassa välitettävät varat olisivatkin suhteellisen pieniä, on hawala-toiminnan rahanvälitykseen liittyvä riski korkea muun muassa siksi, että välitettäviä varoja vastaanotetaan nimenomaan käteisenä. Lisäksi Fivan mukaan Suomessa toimivien rahanvälittäjien maantieteellinen riski on korkea rahanvälitysten suuntautuessa alueille, joilla viranomaisvalvonta on heikkoa.

Alami Servicen edustajat eivät vastanneet toimituksen yhteydenottoihin.

Finanssivalvonta sai viime vuoden aikana valmiiksi viisi aikaisemmin aloitettua rahanpesun estämiseen liittyvää tarkastusta. Rahanpesun estäminen -yksikössä kapasiteetti antaa myöden tehdä noin viisi tarkastusta 12 kuukauden aikaikkunassa.

LUE MYÖS Fiva tekee tarkastuksia Finanssivalvonta (Fiva) valvoo, että pankkien rahanpesun torjuntajärjestelmät ovat lainmukaiset. Vuonna 2019 Finanssivalvonta päätti vahvistaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen käytettyjä resursseja ja siirsi työn omaan yksikköönsä. Viime vuonna yksiköstä valmistui viisi tarkastusraporttia. Finanssivalvonta nosti rahanpesun estämisen yhdeksi strategiseksi painopisteekseen strategiakaudella 2020–2022.

