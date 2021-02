Kirsi Piha (kok) luopuu Helsingin pormestariehdokkuudesta. Hän viittaa asiaa koskevassa kirjoituksessaan kokoomuksen arvoihin ja korostaa, että ihmisarvolla ei voi politikoida.

”Puolue on merkityksellinen yhteisö, jolla on arvot. Kokoomuksen perusarvo on ajatus ihmisestä, joka on vapaa, toimelias ja tasa-arvoinen. Kokoomuksen perusarvo ei ole ajatus siitä, että missä ihminen – siellä ongelma vaan ennemmin missä ihminen – siellä mahdollisuus. Kokoomuksen perusarvo on luoda hyvinvoiva ja toimelias yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus yrittää, tehdä työtä ja elää hyvää elämää. Kaikilla. Se ei perustu ennakkoluuloiseen ja eri ryhmiä syrjivään ajatteluun. Ihmisarvolla ei politikoida”, hän sanoo.

”Jos en olisi varma siitä, että valtaosa kokoomuslaisista ajattelee samaan suuntaan kokoomuslaisuudesta kuin itse, en voisi olla tässä puolueessa. On toinen asia kuitenkin pystyä edustamaan pormestariehdokkaana sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokoomuksessa on. Nykytilanteessa on olemassa todellinen vaara, että minulla ei olisi edellytyksiä onnistua kokoomuslaisena pormestarina”, Piha jatkaa.

Hän kirjoittaa, että tilanteesta tuli hänelle itselleen eettisesti kestämätön.

"En ole ylpeä siitä, että luovun, mutta henkilökohtaisesti tilanteesta tuli itselleni eettisesti kestämätön ja savotasta liian raskas. Luovuttamisella ja luopumisella on kuitenkin iso ero. Luovun kuntavaali- ja pormestariehdokkuudesta, mutta en luovuta arvoistani, ajatuksistani tai Helsingistä.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvailee Pihan päätöstä pettymykseksi.

”Kokoomuksen Helsingin piiri etsii uuden pormestariehdokkaan pikimmiten. Kokoomuksella on vahva lista Helsingissä ja vaalityö jatkuu”, Orpo kommentoi Twitterissä.

Hän korostaa samalla puolueen arvoja.

”Kokoomuksen arvot ovat vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Näiden puolesta Kokoomus on aina tehnyt töitä ja tekee myös tulevaisuudessa.”

Aikaisemmin lauantaina myös kokoomuksen kuntavaaliehdokkaana Helsingissä ollut julkkiskokki Hanna Gullichsen ilmoitti luopuvansa ehdokkuudestaan.

”Kuluneella viikolla huomiota ovat saaneet useat kokoomuslaiset lausunnot, jotka mielestäni polkevat puolueen arvoja anteeksiantamattomalla tavalla. Ihmisryhmiä tarkoituksellisesti loukkaavat puheet eivät kuulu sivistyspuolueeseen”, hän sanoi.

Gullichsenin mukaan kokoomuksen puoluejohto ei ole vetänyt rajoja sinne, minne niitä tarvittiin.

”En ole valmis antamaan panostani puolueen menestykselle näissä vaaleissa, koska puolueen sisäinen tilanne on tämä. Minua hävettää tulla rinnastetuksi arvojemme vastaisiin ajatuksiin, joille sallitaan tilaa puolueessa.”

