Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen varoittaa hätkähdyttävästä tilanteesta ja pysäyttävästä näkymästä suomalaisessa politiikassa. Hän viittaa voimistuvaan vastakkainasetteluun asiassa kuin asiassa.

”Kehitystä selittää osaltaan puolueiden liukuminen kohti laitoja. Yhä enemmän on yksipuolista ehdottomuutta. Joutuu kysymään, tätäkö suomalaisen politiikan tulevaisuus on? Voimistuvaa vastakkainasettelua asiassa kuin asiassa? Se on pysäyttävä näkymä sellaisenaan ja tässä tilanteessa hätkähdyttävä. Suomi on poikkeuksellisen vakavassa paikassa. Maamme selviytyminen kun suorastaan huutaa konsensusta”, hän kirjoittaa kolumnissaan Ilkka-Pohjalaisessa.

Juuri nyt poliittista ja laajempaakin yhteisymmärrystä tulisi Kurvisen mukaan rakentaa yhteiskunnan terveysturvallisesta avaamisesta.

“Ei tässä tilanteessa nimittäin voi olla hallituksen exit-suunnitelmaa tai opposition exit-suunnitelmaa. On vain Suomen exit-suunnitelma”, hän huomauttaa.

Toiseksi yhteistä näkemystä tarvittaisiin Kurvisen mielestä Suomen talouden ongelmien ratkaisemisessa, ainakin päälinjojen osalta.

“Edessä on useamman vaalikauden mittainen urakka. Työllisyys pitää saada ylös ja velka alas. Yritysten pärjääminen on kaikki kaikessa.”

Kurvinen sanoo, että konsensukseen tulisi päästä myös koronan sosiaalisten, sivistyksellisten ja muiden yhteiskunnallisten seurausten hoitamisesta. Lisäksi yhteisymmärryksessä olisi hänen mukaansa käännettävä suunta keskittämisestä hajauttamiseen.

”Viimeistään korona-aika on osoittanut ihmisten, palvelujen ja työpaikkojen keskittämisen kestämättömyyden”, Kurvinen katsoo.

