Säästökeinot. Kyselyn perusteella suosituin keino vähentää energiankulutusta on pestä täysiä koneellisia pyykkiä. Tehokkaampaa olisi laskea huonelämpötilaa.

Suurin osa (92 prosenttia) suomalaisista on valmis siirtämään sähkönkulutustaan ruuhkahuippujen ulkopuolelle. Tämä selviää sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämästä kyselystä.

Tässä lukemassa ovat mukana ne, jotka vastasivat "kyllä" (62 prosenttia) ja ne , jotka vastasivat "kyllä, jos minun ei tarvitse tehdä sitä itse, vaan asia hoituu automaattisesti" (12 prosenttia) sekä ne, jotka ovat valmiita tasaamaan sähkönkulutusta "mahdollisesti, riippuen korvauksesta" (18 prosenttia).

Myönteisimmin sähkönkulutuksen tasaamiseen suhtautuvat yli 65-vuotiaat, yhtiö tiedottaa.

Vain kaksi prosenttia vastaajista ei tiedä mistä sähkönkulutuksen tasaamisessa on kyse. Maaliskuussa vastaavassa kyselyssä luku oli vielä seitsemän prosenttia.

Maaliskuun 2022 vastaavassa kyselyssä 84 prosenttia suomalaisista suhtautui myönteisesti sähkönkulutuksen tasaamiseen ruuhkahuippujen ulkopuolelle.

“Energiakriisin näkyvyys tiedotusvälineissä on selkeästi lisännyt asiakkaiden tietoisuutta sähköpulasta ja jouston tärkeydestä sen ratkaisijana”, sanoo Carunan kehitysjohtaja Ville Karttunen .

Vastaajista 64 prosentin mielestä kunnat ja yritykset ovat suuremmassa roolissa sähkönkulutuksen vähentämisessä kuin kotitaloudet.

Carunan kyselyssä selvitettiin suomalaisten asenteita sähkönkulutuksesta ja energiankulutuksen tehostamisesta. Suomalaiset olivat jo puoli vuotta sitten toteutetun kyselyn perusteella selvästi valmiita muuttamaan sähkön käyttöään. Halu joustaa on kuitenkin kasvanut edelleen, Carunasta kerrotaan.

Säästöä haetaan pyykinpesusta ja led-lampuista

Suomalaisilta kysyttiin, mitä he olisivat valmiita tekemään säästääkseen sähkönkulutuksessa. Suosituin keino vähentää energiankulutusta on pestä vain täysiä koneellisia pyykkiä tai astioita (vastaajista 70 prosenttia).

Seuraavaksi suosituimmiksi keinoiksi energiankulutuksen hillinnässä vastattiin led-lamppujen ostaminen (58 prosenttia), huonelämpötilan laskeminen (55 prosenttia) ja suihkukäyntien lyhentäminen (54 prosenttia). Suuri osa oli jo ottanut nämä keinot käyttöön.

Vastaajista 43 % koki sähkölämmityksen pienentäminen yhdellä asteella tehokkaimmaksi keinoksi säästää sähköä.

“Tilastokeskuksen mukaan asumisen energiankulutuksesta 64 prosenttia menee tilojen lämmitykseen ja 17 prosenttia käyttöveden lämmitykseen. Etenkin sähkölämmitteisessä talossa huonelämpötilan alentaminen on paljon tehokkaampi keino kuin täydet pyykkikuormat ja led-lamput, vaikka toki nekin ovat tärkeitä”, Karttunen sanoo.

Vain viisi prosenttia Carunan kyselyn vastaajista ei ollut valmis tekemään mitään sähkönkulutuksen pienentämiseksi.

“Edullisen energiansaannin kannalta on tärkeää, että asiakkaiden tietoisuus sähkökuorman ohjauksen merkityksestä kasvaa. Suomen sähköjärjestelmä on vääjäämättä kehittymässä suuntaan, jossa entistä suurempi merkitys on sillä, mihin aikaan sähköä kulutetaan. Asiakkaat, jotka huomioivat edullisen sähkön tunnit ja siirtävät kulutusta näille tunneille, selviävät tulevaisuudessa halvemmalla”, sanoo Karttunen.