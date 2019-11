Fortumin yli kaksi vuotta kestänyt taistelu Saksan energiajätistä Uniperista lähenee loppuaan. Käytännössä parin viikon sisällä selviää lopullisesti, tuleeko Fortumista ylivoimaisesti Suomen suurin yritys noin 84 miljardin euron liikevaihdolla.

Kaksi vuotta kestänyt taistelu Saksan suurimman energiajätin Uniperin hallinnasta on kääntynyt selvästi Suomen suurimman energiayhtiön Fortumin eduksi.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin johdolla Fortum on saanut venäläisviranomaiset ja -poliitikot kääntymään kannassaan, että Fortum ei voisi omistaa Uniperia enempää kun alta 50 prosenttia.

LUE MYÖS:

Venäjän hallituksen ulkomaisia investointeja valvova komissio hyväksyi torstaina ehdollisena Fortumin Elliott Management Corporationin ja Knight Vinke Energy Advisors Limited’in ja niiden tytäryhtiöiden kanssa Uniper SE:n osakkeista sopimien kauppojen päätökseen saattamisen.

Kaupan jälkeen Fortum omistaa Uniperista vähintään 70,5 ja ehkä jopa 72,85 prosenttia.

Fortum maksaa näistä osakkeista noin 2,3 miljardia euroa, jolloin Fortumin Uniper-investoinnin kokonaisarvo nousisi noin 6,2 miljardiin euroon.

Venäjän kilpailuviranomaisen johtaja Igor Artemyev kertoi päätöksestä venäläiselle medialle torstaina.

Fortum sanoo, että se ei ole toistaiseksi saanut asiasta virallista päätöstä kilpailuviranomaiselta, mutta Fortumin käsityksen mukaan kilpailuviranomainen tulee kertomaan päätöksen yksityiskohdat ja olennaiset ehdot noin 10 päivän kuluessa.

LUE MYÖS:

Venäläislehdille Artemyev kertoi, että Venäjän täytyy muuttaa lakia, jotta kilpailuviranomaisen tekemä aiempi päätös saadaan purettua. Yksi muutos lakiin olisi se, että kauppa voidaan hyväksyä, jos strategisten kohteiden arvo on vähemmän kuin 1 prosenttia hankitun omaisuuden kokonaishinnasta.

Käytännössä kyse on ollut siitä, miten tulkitaan lakia, kun Uniperilla on Venäjällä yhdellä voimalaitoksella juomaveden puhdistuksen lisenssi ja jakelun monopoli. Nämä toiminnot on nykylaissa luokiteltu strategisiksi, minkä vuoksi maan kilpailuviranomaiset Fortumin omistuksen Uniperissa alle 50 prosenttiin.

Tämä on siis virallinen selitys.

Venäläislehti: Uniper hankki lisenssin kiireellisesti estääkseen Fortumia

Fortumin käsityksen mukaan myrkkypillerin loi osana ”puolustustaistelua” Uniperin ex-johto, jossa kärjessä olivat keväällä eronnut toimitusjohtaja Klaus Schäfer ja talousjohtaja Christopher Delbrück.

”He ovat sanoneet, että eivät rakentaneet sitä. Mutta meille ei ole edelleenkään annettu tyydyttävää selvitystä, mitä Venäjällä tapahtui kun 50 prosentin rajoitus asetettiin. Tämän takia emme ole antaneet johdolle vielä yhtiökokouksessa vastuuvapautta”, Pekka Lundmark totesi aiemmin Talouselämälle.

Myös omissa Venäjän toiminnoissaan Fortum toimittaa juomavettä, mutta on ulkoistanut puhtauden testauksen paikalliselle toimijalle, mikä on poistanut koko ongelman.

Asian ydin ja suuri kiista Fortumin ja Uniperin välillä käyty juuri tästä, miksei samaa ratkaisua ole saatu tehtyä Uniperissa.

Saksalaiset ovat väittäneet, että muutos on vaikea ja maksaa paljon. Fortum on ollut tismalleen toista mieltä.

Mielenkiintoista asiassa on venäläislehti Kommersantin maininta, että Uniperin venäläinen tytäryhtiö hankki kiireellisesti lisenssin vedentoimitukselle ja bakteriologisen laboratorion veden testaamiseksi Surgutin voimalaitoksella, jotka lain mukaan kuuluvat strategiseen toimintaan.

Väite on siis se, että nämä olisi hankittu juuri siinä tarkoituksessa, ettei Fortum saisi Uniperista ostettua yli 50 prosentin osuutta.

Nyt tilanne on se, että Fortum uskoo saavansa ostettua Elliotin ja Knightin Uniper-osakkeet ja kaupan viimeisteltyä ensi vuoden tammi-maaliskuun aikana.

Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten lausunto kaupasta on vielä saamatta, mutta sen uskotaan olevan enemmän muodollisuus, koska amerikkalaiset eivät aiemminkaan nähneet Fortumin Uniper-ostossa mitään moitittavaa.

LUE MYÖS: