Sisäinen paljastaja on vuotanut 100 gigatavun verran Teslan dataa saksalaiselle uutissivustolle. Materiaali maalaa jossain määrin huolestuttavaa kuvaa yhtiön autojen ajoapujärjestelmien toiminnasta.

Handelsblattin haltuunsa saamassa materiaalissa on mukana tuhansittain asiakkaiden valituksia eri puolilta maailmaa. Tesla-kuskit ovat muun muassa raportoineet yli 2400 kertaa autojen kiihtyvän itsestään ja 1500 tapauksessa on valitettu jarruongelmista, kuten perusteettomista hätäjarrutuksista ja pysähdyksistä, kun auto on väärin perustein yrittänyt välttää kolaroinnin.

Joissain tapauksissa on seurauksena auton oudosta käytöksestä ollut esimerkiksi ojaanajoja tai törmäyksiä seiniin tai muihin autoihin.

Erityisen mielenkiintoiseksi vuodetun datan tekee se, miten Tesla käsittelee tapauksia asiakkaidensa kanssa. Tapauksista kertyvä data on vain yhtiön sisäiseen käyttöön ja mikäli asiakkaalle on aivan pakko jotain kertoa, on tieto annettava suullisesti. Jälkiä ei saa jäädä, eli tietoa ei saa luovuttaa sähköpostilla eikä esimerkiksi puhelimen vastaajaan.

Tesla puolestaan ei vastannut Handelsblattin sille esittämiin kysymyksiin. Sen sijaan yhtiön voidaan katsoa vahvistaneen vuodon aitouden, koska vastauksessaan lehdelle se ilmaisee huolensa varastetun tiedon käytöstä ja varoittelee lehteä laittomien toimien seurauksista.

Yhtiö arvelee tiedon olevan peräisin yksittäiseltä, harmistuneelta ex-työntekijältä, joka ennen lähtöään on rikkonut yhtiön toimintatapoja ja salassapitosopimustaan ja ottanut materiaalia haltuunsa. Yhtiön edustajan mukaan suunnitelmissa on ryhtyä oikeudellisiin toimiin ex-työntekijää kohtaan.

Aiheesta uutisoinut The Verge mainitsee, että Teslan ajoavut ovat aiemminkin olleet huolen aiheina. Yhdysvalloissa liikenneturvallisuusvirasto aloitti tutkinnan sen jälkeen, kun yhtiön johtaja Elon Musk tammikuussa tviittasi, että Teslan Täysin itsestään ajava -ominaisuuden (Full Self-Driving, FSD) käyttäjille annettaisiin mahdollisuus poistaa käytöstä ”ohjauspyöränalkutus”.

Kuukautta myöhemmin virasto oli listannut useita turvallisuusriskejä ja kyseenalaisia toimintamalleja FSD:ssä ja niinpä reilut 360 000 autoa sai ohjelmistopäivityksen, jolla muutettiin beetavaiheessa olevan FSD:n toimintaa.

