Suomen Nato-jäsenyyden hakemiselle ei ehkä ole juuri nyt oikea hetki, arvioi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) Washingtonin-vierailullaan.

Kaikkonen tapasi Yhdysvaltain puolustusministerin Lloyd Austinin eilen Suomen aikaa. Kaikkonen toi esiin sen, että Naton avoimien ovien politiikan jatkuminen on Suomelle ja Ruotsille tärkeää, ja sai vakuutuksen siitä, että näin on. Kaikkosen mukaan tätä on monelta suunnalta vakuutettu.

”Toki varmasti on niin, että juuri tällä hetkellä päällimmäinen murhe Natolla on, että miten saadaan tämä Ukrainan tilanne ratkottua”, Kaikkonen sanoi Ylen välittämässä tiedotustilaisuudessa.

”Ei varmaankaan juuri nyt”

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi tiistaina lehdistötilaisuudessa, että Ruotsin hakeminen Naton jäseneksi nyt horjuttaisi Euroopan turvallisuustilannetta entisestään. Olisiko Suomelle huono hetki liittyä Natoon nyt?

”Niin kuin sanoin, tuntuu siltä, että Naton päässä ajatus on sen kaltainen, että nyt päällimmäisenä mielessä on ymmärrettävästi ja perustellusti se, miten tämä Ukrainan kriisi, sota saadaan rauhoittumaan, tulitauko aikaiseksi, ehkä jokin neuvotteluprosessi käyntiin. Varmaankaan juuri nyt sen jäsenhakemuksen postittamiseen ei ehkä ole oikea hetki, mutta tässä ovat vasta keskustelut tietenkin käynnissä Suomessa ja puolueetkin pohtivat tässä omia asetelmiaan.”

Eduskunnassa on tietty prosessi liittyen laajemmin turvallisuuteen ja johtopäätösten aika on hieman myöhemmin, Kaikkonen toteaa. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi keskiviikkona, että Suomi käy turvallisuuspoliittisen keskustelun Natosta vielä kevään aikana. Marinkin totesi, että Suomen Nato-kysymyksessä on huomioitava myös vaikutus Ukrainan tilanteeseen tai mahdollisen ratkaisun löytymiseen.

Kaikkosen mukaan on hyvin tärkeää, että Suomi ja Ruotsi pitävät toisensa ajan tasalla keskustelusta, jota molemmissa maissa nyt käydään, jotta ”ollaan samalla sivulla”. Hän kertoo olevansa paljon yhteydessä Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin kanssa.

Kaikkosen lausunto on huomioitu myös naapurimaa Ruotsissa. Siitä kertoo ainakin Dagens Industri, joka uutisoi, ettei Suomen mielestä juuri nyt ole oikea aika liittyä Natoon.

