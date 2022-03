Maanpuolustuskurssien järjestäminen on yksi osanen Suomen varautumista, Financial Times kirjoittaa. Kuva Kajaanista vuonna 2011 järjestetyltä maanpuolustuskurssilta.

Varautuminen. Maanpuolustuskurssien järjestäminen on yksi osanen Suomen varautumista, Financial Times kirjoittaa. Kuva Kajaanista vuonna 2011 järjestetyltä maanpuolustuskurssilta.

Varautuminen. Maanpuolustuskurssien järjestäminen on yksi osanen Suomen varautumista, Financial Times kirjoittaa. Kuva Kajaanista vuonna 2011 järjestetyltä maanpuolustuskurssilta.

Arvostettu talouslehti Financial Times esittelee laajasti jutussaan Suomen valmiutta tilanteessa, jossa Venäjä hyökkäisi Suomeen. ”Sota Venäjän kanssa? Suomella on siihen suunnitelma”, otsikoi lehti juttunsa.

Lehti toteaa, että Venäjän reilu kuukausi sitten alkanut hyökkäys Ukrainassa on korostanut Suomen suojatonta asemaa Venäjän naapurimaana. Lehti kuitenkin kertoo, että Suomen yhteiskunta on laajasti – ei vain sotilaallisesti – valjastettu toimimaan kriisioloissa aina yrityksiä, järjestöjä ja muita vaikuttajatahoja kuten kirkkoa ja mediaa myöten.

Suomen sodan ajan joukkojen koko on 280 000 sotilasta ja reserviläisiä on 900 000. Suomen armeija on suhteellisesti yksi suurimmista Euroopassa, FT toteaa.

Suomessa on olemassa tarkka suunnitelma hyökkäyksen varalta, FT kirjoittaa. Siihen kuuluu maantietukikohtien perustamista ympäri maata, strategisten laivaväylien miinoittamista ja maapuolustukseen valmistautumista esimerkiksi siltoja räjäyttämällä.

Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg toteaa FT:lle, että pääkaupunki Helsinki ”on kuin sveitsiläistä juustoa” tunneleineen. Maanalaiset päämajat ovat ”kuin James Bond -elokuvasta”.

Jos sotilastiedustelu havaitsisi todennäköisen hyökkäyksen, joukot mobilisoitaisiin ja siviilit evakuoitaisiin niin laajalti kuin mahdollista vaarallisilta alueilta, FT kirjoittaa. Suomella on strategiset varastot polttoaineita ja viljaa; apteekkien tulee ylläpitää 3–10 kuukauden lääkevarastoja; korkeissa taloissa on pommisuojat ja muun muassa maanalaiset parkkipaikat sekä uimahallit voidaan muuttaa evakuointikeskuksiksi, lehti luettelee.

Huoltovarmuus on Suomessa myös yritysten asia ja lisäksi maanpuolustuskursseilla yhteiskunnan vaikuttajat ja päättäjät koulutetaan ymmärtämään maanpuolustusta. Kaiken ytimessä on suomalaisten maanpuolustustahto.

Suomen varautumisen taso on huomattavasti korkeammalla kuin Ukrainassa, FT tuo esiin ja toteaa, että Venäjän aloittaman sodan Ukrainassa uskotaan osoittavan Suomen lähestymistavan viisauden.

LUE MYÖS: