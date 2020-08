Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara linjaa, että jos työeläkeputki poistuu valtiovarainministeriön virkamiesten perjantaisen ehdotuksen mukaisesti, osaeläkkeen eli osittaisen varhennetun eläkkeen pitäisi jäädä voimaan.

Valtiovarainministeriön mukaan koko työeläkeputki pitäisi poistaa, jos työllisyyttä halutaan nostaa. Ministeriö tukkisi myös muut mahdollisuudet siirtyä ennen aikaisesti eläkkeelle.

”Yksi syy ikäihmisten heikkoon työllisyyteen on se, etteivät työnantajat halua maksaa täyttä palkkaa osittaisesta työpanoksesta. On inhimillistä, että työtahti alenee iän myötä. Siksi urheilussakin on ikämiessarjat. Ei kannata jeesustella vaan tunnustaa tosiasiat: suuri syy siihen, että suomalaiset siirtyvät niin nuorina eläkkeelle on siinä, että työnantajat haluavat heidän siirtyvän varhain eläkkeelle”, Soininvaara kommentoi blogissaan.

Hän huomauttaa, että jos on vähentänyt työllisyyttä, vika on siinä, ettei ole tullut käytännöksi siirtyä helpompiin ja vähemmän vaativiin töihin siinä vaiheessa, kun ei enää jaksa painaa nuoruuden innolla.

”Työeläkeputken poisto yksinään merkitsisi, että moni päättäisi työuransa työmarkkinatuella. Aika tyly juttu. Niin kuin työehtosopimuksissa on harjoittelupalkka, pitäisi olla myös jäähdyttelypalkka niille, joiden työkyky on alentunut iän vuoksi. Tähän kokonaisuuteen osaeläke istuisi hyvin”, Soininvaara katsoo.