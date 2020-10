Koronapandemia tyrskyää väkevänä aaltona Euroopassa. Osa maista on vain ­parin askelen päässä tiukoista lockdowneista, enna­koivat ekonomistit.

EK:n Penna Urrilan ja Suomen Pankin Juuso Vanhalan mukaan epidemiatilanteen pahakaan käänne Euroopassa ei enää ­ehdi louhaista Suomen talouteen uutta syvää kuoppaa täksi vuodeksi. Ensi vuoteen Euroopan maiden vaikeudet heijastuvat ­ silti huolestuttavasti. Paljon riippuu siitä, onnistuvatko maat välttämään kevään kaltaiset rajoitustoimet.

”On hyvin spekulatiivista, kuinka ­pahaksi tilanne menee missäkin. Mitä enemmän Euroopan talous heikkenee, sitä ­huonompi se on viennille”, Vanhala sanoo.

”Tämä on nyt tasapainoilua epidemian erilaisten vaiheiden välillä loppuvuoden ja ensi vuoden alkupuoliskonkin ajan. Toinen aalto ei muuta tätä peruskuvaa, ­mikä meillä on ollut jo sisällä ennusteessa.”

EK:n Urrila katsoo, että kauppakumppani Saksasta ei vielä ole syytä kantaa akuuttia huolta, vaikka koronatapaukset maassa ovat nousussa. Saksa on pärjännyt hyvin testaa ja jäljitä -strategiansa kanssa. Urrilaa huolettavat muut suuret Euroopan maat, kuten Ranska, Italia, Benelux-maat ja Britannia.

”Näissä maissa epidemia uhkaa karata koronatoimien edelle. Riski on, että ­niissä joudutaan ottamaan käyttöön kevään kaltaisia rajoituksia, vaikka kaikki yrittävät välttää ne”, hän sanoo.

”Kokoontumisrajoitukset vaikuttavat talouteen kurjistavasti, mutta vaikutus jää pienemmäksi kuin siinä tapauksessa, että maat joutuvat rajoittamaan perustoimintoja: tehdastuotantoa, rakennusteollisuutta ja päivittäisasiointia.”

Suomessa yt:t ja uudet rajoitustoimet ovat ryydyttäneet syksyä toisen aallon saavuttaessa kotimaan. Tällä viikolla yt-kierroksensa sai päätökseen Finnair , jossa työt loppuvat Suomessa 600 työntekijältä ja tuhansien lomautukset jatkuvat. Sote-valiokunta rukkasi voimassa olevia ravintolarajoituksia alueellisiksi sekä ravintolatyypeittäin säädellyiksi.

Ekonomistit arvioivat, että Suomen virustilannetta on toisessa aallossa seurattava tarkoin, mutta talouden tuhosta puhuminen olisi ennenaikaista, mikäli poikkeusoloihin ei jouduta palaamaan. Urrilan mukaan Suomen tilanne on kevättä parempi, sillä kyky reagoida oikeasuhtaisesti epidemiaan on kasvanut, kun tautia on opittu tuntemaan.

”Meidän pitäisi kyetä suuntaamaan katsetta koronan jälkeiseen aikaan. Meillä on vanheneva väestö, ja julkinen talous ei ole tasapainossa pidemmälläkään aikavälillä. Koronan jälkeen joudumme palaamaan samoihin kysymyksiin kuin ennen, vain astetta vaikeampina.”

Teknologiateollisuuden yritykset suhtautuvat koronakriisin nykytilanteeseen hieman ennustelaitoksia pessimistisemmin, kuvaa pääekonomisti Petteri Rautaporras. Vientiyrityksistä osan tilauskirjat ammottavat jo tyhjyyttään, vaikka toiset menestyvät kriisissäkin. Samankin toimi­alan sisällä korona on vaikuttanut yritysten toimintaedellytyksiin hyvin eri tavoin: osalta asiakkaat ovat kadonneet, osa on onnistunut pitämään ­kiinni ­ostajista maailmalla.

”Koronan toisen aallon voimistuminen ei helpota valmiiksi kohtalaisen vaikeaa tilannetta. Se aiheuttaa Suomen vientiyrityksissä huolta siitä, tuleeko pidempiaikaisia talouden murheita”, Rautaporras sanoo.

”Ei ole mitenkään itsestään selvää, että ensi vuodesta tulisi selvä toipumisen vuosi, kuten ennustelaitokset tällä hetkellä ­vielä olettavat. Hyvä kysymys on, ovatko ennusteet olleet liian optimistisia.”

Suomelle olisi iso tragedia menettää vientiteollisuuden työpaikkoja kriisille. Niitä ei saa takaisin, kun epidemia on ohi, Rauta­porras painottaa ja penää tukitoimien kohdentamista vientiteollisuuteenkin.

Kiireellisin toimenpide olisi kustannustuen jatko yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Pidemmällä aikavälillä Rautaporras painottaa kustannuskilpailukyvyn kohentamista.

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkaratkaisusta neuvotellaan jo tammikuussa. Rautaporras nostaa esiin Saksan paikallisen sopimisen mallin, ­jossa palkat joustavat alaspäinkin. Hän vihjaa suurista odotuksista paikallisen sopimisen hyödyntämisestä koronakriisissä.

”Meillä yrityksillä on onneksi mahdollisuus sopia paikallisesti palkantarkistuksista mitä vain”, hän sanoo.

”Seuraava palkantarkistuskierros on happotesti paikalliselle sopimiselle: Kuinka laajasti pystytään yhdessä henkilöstön kanssa huomioimaan monien yritysten vaikea tilanne ja päästään parhaaseen lopputulokseen palkantarkastuksen osalta – kilpailukyky ja työllisyyskehitys huomioiden.”

