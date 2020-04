Ruotsissa on nyt 591 ihmistä kuollut koronavirukseen, ja tehohoitoon on joutunut 640 ihmistä. Todettuja tartuntoja on liki 7 700. Kuolintapausten määrä ohitti viime viikolla muiden Pohjoismaiden luvut, kun aiemmin luvut olivat kehittyneet tasatahtia Tanskan kanssa.

Kansanterveysviraston johtava epidemiologi Anders Tegnell näkee kuitenkin merkkejä epidemian hidastumisesta ja huipun tasaantumisesta Ruotsissa.

”Viikonloppuisin meillä on tavannut olla hieman vähemmän tapauksia ja nyt niitä oli vielä vähemmän. Toivotaan, että tästä viikosta tulee nyt rauhallisempi kuin edellisestä.”

Kuolemien taustalta löytyy hänen mukaansa pääasiassa yksi hyvin epäonninen syy: vanhainkodit. Ruotsissa koronaepidemia on levinnyt vanhainkoteihin, vaikka juuri vanhukset kuuluvat suojeltaviin riskiryhmiin, eivätkä vanhainkotien asukkaat välttämättä ole niitä hyväkuntoisia, laadukkaita vanhuusvuosiaan viettäviä iäkkäitä.

Selvä enemmistö menehtyneistä on yli 70-vuotiaita.

”Olen ymmärtänyt, että tautia (covid-19) on noin puolessa Tukholman vanhainkodeista. Se on todella paljon, aivan liian paljon.”

Ruotsin hallitus kielsi viime viikolla vierailut vanhainkoteihin.

Halkoja hakkaava kansakunnan uusi faija

Tegnelliä on koronakriisin aikana kritisoitu ja ylistetty. Yhdessä ensimmäisistä tiedotustilaisuuksista hän yskäisi käteensä ja videosta tuli nopeasti viraali-ilmiö, mutta päivittäisten tiedotustilaisuuksien aikana epidemiologista on kasvanut jo miltei ikoninen hahmo.

Miehille suunnattu trendilehti Café jopa selvitti lukijoilleen, mistä ”kansakunnan uuden faijan” punaiset svetarit ja ruskeat pikkutakit saa hankittua.

”Minusta tämä on tärkeää luottamuksen rakentamiseksi, jotta ihmiset todella uskoisivat, että teemme oikeita asioita ja noudattaisivat meidän suosituksiamme”, Tegnell sanoo päivittäisistä infoista.

Noudattavatko he?

”Minusta näyttää siltä, että suurelta osin noudatetaan.”

Päivittäisiä tilaisuuksia on järjestetty jo kuukauden ajan. Vähempikin riittäisi koettelemaan turnauskestävyyttä, mutta nyt tilanne on vasta kääntynyt tiukemmaksi eikä epidemian huipun saavuttamisesta ole vielä tietoa. On kuin Tegnell joutuisi pelaamaan turnauksen finaalin heti välieräottelun jälkeen.

”Tuo on hyvä vertaus”, Tegnell naurahtaa.

Miten pidät itseäsi kunnossa fyysisesti ja psyykkisesti?

”Menen kotiin iltaisin ja nukun omassa sängyssäni. Hakkaan halkoja takapihalla. Se on minun tapani rentoutua ja voin suositella sitä.”

Sunnuntaina Folkhälsomyndighetenin mikrobiologiasta vastaava osastonjohtaja Karin Tegmark Wisell kertoi SVT:n Agenda-ohjelmassa, että viraston tavoitteena on nostaa testauskapasiteetti 100 000 kokeeseen viikossa ”joidenkin viikkojen kuluessa”. Tällä hetkellä testataan noin 12 000–13 000 eri ihmistä viikossa, ja testejä tehdään sairaille.

Nykyisen testauskapasiteetin moninkertaistaminen ei kuitenkaan Tegnellin mukaan tarkoita, että Ruotsissa siirryttäisiin tekemään niin sanottua massatestausta. Testejä ei edelleenkään tehtäisi kenelle hyvänsä.

”Minusta testaaminen on tärkeää, etenkin kahdessa ryhmässä. Ensin ovat ne, jotka tulevat terveydenhuollon piiriin ja tässä testaus toimii aika hyvin. Mutta meidän on pystyttävä paljon parempaan siinä, miten testejä tehdään vanhainkodeissa ja siellä työskenteleville. Se on meidän ehdottomasti suurin prioriteettimme, koska vanhusten suojeleminen on niin tärkeää.”

”Tällä hetkellä emme näe niin suurta hyötyä siinä, että testattaisiin ihan ketä tahansa.”

Tekikö Ruotsi täyskäännöksen?

Ruotsin hallitus jätti lauantaina lakiluonnoksen maan tartuntatautilain väliaikaisesta uudistamisesta. Se antaisi sille toimivaltuudet sulkea kolmeksi kuukaudeksi muun muassa lentokentät, satamat ja ravintolat. Kun Ruotsin linjaa on kutsuttu pehmeäksi, nyt pääministeri Stefan Löfven (sd) näyttikin hankkivan työkalupakkiinsa myös kovempia keinoja. Suomessa on puhuttu jopa täyskäännöksestä.

Varsinaisesta suunnanmuutoksesta ei Tegnellin mielestä voi puhua.

”Tässä hallitus vain hankkii itselleen uusia välineitä, jos niitä satuttaisiin tarvitsemaan. Ne on hyvä olla, sillä jos me tarvitsisimme uusia toimia, keinot ovat jo valmiina ja pystymme ratkaisuihin yksinkertaisesti ja nopeasti.”

”Näitä välineitä meillä ei ole ollut samalla tavalla käytössä kuten monissa muissa maissa.”

Lakien esitetään tulevan voimaan 18. huhtikuuta.

Ruotsissa ei ole esimerkiksi samanlaista valmiuslakia kuin Suomessa, joka sallii poikkeusolojen julistamisen esimerkiksi pandemian tai taloudellisen kriisin vuoksi. Itse asiassa Ruotsissa poikkeustilaa ei voi julistaa kuin sodassa tai sodan uhatessa.

Löfvenin vähemmistöasemassa oleva hallitus kaavaili jo uutta valmiuslain kaltaista lakia, jolla se olisi väliaikaisesti voinut nopeuttaa päätöksentekoa, mutta eduskunnan oppositio torjui sen. Nyt hallitus on tyytymässä jo olemassa olevan tartuntatautilain laajentamiseen.

Mutta tarvitseeko Ruotsin vielä korjata kurssia?

”Se jää nähtäväksi. Juuri nyt näyttää siltä, että suurempia korjausliikkeitä ei tarvita, vaan suurin huolenaiheemme ovat vanhainkodit.”

Päivitetty klo 15:53: Jutun alkuun päivitetty tuoreet koronavirusepidemian tiedot Ruotsista.