Ulkoministeri Elina Valtosen (kok) vaalirahoitusilmoitusta on korjattu rahoitusvalvojien aloitteesta siten, että hänen kampanjabudjettinsa kevään eduskuntavaaleissa nousee yli 40 000 eurolla ja on kokonaisuudessaan 178 625 euroa. Asiasta uutisoivan Helsingin Sanomien mukaan muutos tekee Valtosesta ylivoimaisesti eniten rahaa eduskuntavaaleissa keränneen ehdokkaan.

Sekä Valtosen alkuperäisen ilmoituksen virhe että itse kampanjabudjetti herättävät keskustelua.

”Minusta ei ole tervettä, että kampanjabudjetit lähenevät jo 200 000 euroa. Ainoa ratkaisu tähän on kampanjakatot kaikkiin vaaleihin. Ei voi olla niin, että demokratia on tällä tavoin kaupan. Tein lakialoitteen asiasta heti ensimmäisen kauteni alussa”, kirjoittaa kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas) X-palvelussa.

Hän viittaa ketjussaan lakialoitteeseensa, jota hän perusteli sillä, että kampanjoiden paisuminen vaikuttaa politiikan sisältöön.

”Yritystukea saavat todnäk ehdokkaat, jotka ajavat politiikassaan ennen kaikkea yritysten näkökulmaa ja intressejä, kun taas muunlaisilla teemoilla kampanjoivien on vaikeampaa kilpailla näkyvyydestä”, Honkasalo on sanonut aiemmin.

”Jo nyt on selvää, että demokratia polarisoituu, niillä joilla on rahaa ja resursseja on moninkertaisesti paremmat mahdollisuudet tulla valituksi. Kaikilla pitäisi olla mahdollista asettua ehdolle ja tulla valituksi. Nyt niin ei ole!” hän kirjoittaa nyt.

Honkasalon oma budjetti eduskuntavaaleissa oli noin 23 000 euroa.

Valtosen kampanjabudjettiin ottaa kantaa myös keskustalainen ex-poliitikko, sittemmin Suomen poliittisen järjestelmän ongelmiin Sitrassa perehtynyt Liisa Hyssälä.

”Yli satatuhatta eduskuntavaalikampanjaan! Eivätkö missään hälytyskellot soi: mitä tapahtuu demokratialle? Kuinka moni ehdokkaaksi aikova kangistuu jo lähtöruutuun? Voiko paikan ostaa? Tuleeko politiikasta rikkaiden puuhamaa?” hän kysyy X:ssä.

Hyssälä kertoo olevan ehdokkaiden ja puolueiden vaalirahakaton kannalla.

Helsingin Sanomien mukaan ministeri Valtosen kampanjailmoitusta korjattiin, kun Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) havaitsi kesällä, että ilmoitettu rahoituksen määrä ei vastaa ehdokkaan keräämää euromäärää. Valtosen mukaan hänen kampanjassaan oltiin käsityksessä, että viranomaiselle ei tarvitse kertoa kaikkea kerättyä rahaa, vaan vain käytetyt eurot. Valtonen käytti vaalityöhön noin 137 000 euroa.

Alla muita kannanottoja uutisointiin Valtosen kampanjabudjetin korjauksesta.

